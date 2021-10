'AGIR+Agricultura' promove mais dois cursos em empreendedorismo agrícola

A Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural, em parceria com a Escola Agrícola da Madeira, o Instituto de Emprego da Madeira e a Startup Madeira, vai promover os últimos dois cursos de formação em empreendedorismo agrícola deste ano, com o intuito de incentivar cidadãos em situação de desemprego a validar ideias e a concretizar projectos no sector primário, através de um programa designado ‘AGIR+Agricultura’.

Realizadas 11 formações nesta área, as cidades de Machico e Porto Moniz recebem, ainda este ano, mais duas formações. Entre os dias 26 e 29 de Outubro, haverá formação ‘AGIR+Agricultura’ na Casa do Povo de Machico, já entre os dias 2 e 5 de Novembro o programa encerra no Porto Moniz, na Estação Zootécnica da Madeira.

Os interessados em participar nos últimos dois cursos de Empreendedorismo Agrícola poderão fazer a respectiva inscrição na página da Escola Agrícola da Madeira em https://escolaagricola.madeira.gov.pt/, pelo telefone 291 145 455 ou ainda para o e-mail [email protected]

Os cursos têm uma carga horária de 26 horas, integram aulas teóricas e práticas, assim como visitas a explorações do ramo agrícola.

O programa formativo de cariz gratuito pretende estimular mentalidades, promovendo um novo espírito de iniciativa e dinamismo que facilite a expansão de horizontes, em particular de potenciais agentes do sector primário, e consubstancia-se no conhecimento genérico sobre as áreas estratégicas da agricultura regional, bem como das ferramentas financeiras e técnicas de apoio para a instalação de agricultores na Região Autónoma da Madeira.