Números que marcam que esta terça-feira

11

A Região Autónoma da Madeira registou hoje 11 novos casos de infecção por covid-19. São 78 os casos activos.

48

No âmbito do Dia Mundial da Anestesiologia, 48 profissionais do turismo receberam hoje formação em Suporte Básico de Vida, pelo o Serviço de Anestesiologia da RAM.

5

Cinco alunos da Universidade da Madeira foram seleccionados para programa de formação internacional da Huawei.

Cinco foi também o número de doentes transportados pela Força Aérea, na semana passada, entre a Madeira e o Porto Santo.

3

Três investigadores da Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação (ARDITI) vão embarcar no navio de investigação "SONNE", durante trinta dias, na campanha meteo-oceanográfica 'CONNECT' organizada pelo GEOMAR - Centro de Pesquisa Oceânica Helmholtz, sedeado em Kiel, Alemanha.