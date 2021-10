Incêndios na Ribeira Brava sob investigação da Polícia Judiciária

Em menos de 24 horas os Bombeiros Mistos da Ribeira Brava e Ponta do Sol foram chamados a extinguir cinco incêndios. A origem dos fogos é desconhecida, mas sabe-se que a Polícia Judiciária encontra-se a investigar a hipótese de se tratar de fogo posto.

O primeiro alerta surgiu pelas 3 horas da madrugada de ontem, dando conta de um incêndio no sítio da Malhadinha, na Ponta do Sol. Pelas 7h40 foram chamados à Lombada, no mesmo concelho, e durante a tarde extinguiram um outro fogo na Eira do Mourão, na Ribeira Brava.

Os bombeiros estiveram ainda no Espigão e na Trompica a apagar as chamas que não deram tréguas durante a madrugada de hoje. O meio aéreo também foi mobilizado para o local.