Exposição 'BD: O Manel da Malta' para ver na Galeria espaçomar

A Galeria espaçomar, da Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco, no Funchal, inaugura no próximo dia 21 de Outubro, às 12 horas, a exposição 'BD: O Manel da Malta' do artista António Rodrigues.

Nesta exposição, o artista apresenta os esboços que estiveram na origem da 'O Manel da Malta'. As ideias e originais de BD foram apresentados pela primeira vez em Outubro de 1985 no Diário de Notícias da Madeira. No final dos anos 80, foi criado o suplemento 'Diário da Malta do Manel' publicado aos sábados até ao ano 2000.

A BD "não se apresenta como uma simples adaptação estática e infantilizada. Aqui a referência é a natureza visual e narrativa da imagem em comunhão com o próprio texto. O texto aparece aqui como complemento e não como algo oposto à própria imagem", explica em nota a Escola Básica e Secundária Gonçalves Zarco.

António Rodrigues

António Rodrigues. Escultor. Licenciado pela ESBALisboa. Professor, lecionou na UMa, na EPHTM, no ISAL, na ESFF.

Está representado no Museu Arte Contemporânea/MUDAS (desenhos) e no Museu Etnográfico da Madeira, Ribeira Brava (escultura). Participou em diferentes exposições individuais e colectivas na área do desenho e da escultura.

Na escultura pública destaque para o ‘Busto do Engenheiro Rui Vieira’, Jardim Botânico da Madeira (2010), ‘Varadouros’, Av. do Mar, Funchal (2004), ‘Rendimento Diário’, Casa da Cultura de Câmara de Lobos (1997), ‘Pollen’, Casa da Cultura de Santa Cruz (1996).

Curadorias, com destaque para ‘Max Romër’, Casa das Mudas, Calheta (2013), “Retrospectiva de António Aragão”, Casa da Luz, Funchal, (2001), ‘Cordofones Tradicionais da Madeira’ (1997), ‘Pintura’, de António Aragão, Casa da Cultura, Santa Cruz (1996).

Várias publicações com destaque para “A Linguagem do Desenho na Obra de António Aragão”, revista Margem2 CMF (2011); ‘Bonecos, Brinquinho ou Bailinho’, catálogo “5 Olhares sobre Património Musical Madeirense” (2011); ‘Obra de Vimes’, investigação bibliográfica (2000 e 2001); ‘É preciso dignificar a obra de Francisco Franco’, DN-Madeira (1995); ‘Castanholas da Madeira’, catálogo ‘I Mostra de Instrumentos Musicais Populares’ (1982), e DN-Madeira (1982).

Foi coordenador da pioneira Casa da Cultura de Santa Cruz (1992 - 2000). Colaborou no ‘Tribuna da Madeira’ com ‘Madeira d’Antanho’ (2003 - 2010). Distinguido pelo Governo Regional (1995), com ‘Galardão de Mérito Cultural’ pela criação da BD ‘Malta do Manel’ (1988 - 2000), e cartoon ‘Manel e a Malta’ (1985 - 1988).

Coautoria com o professor Norberto Gomes e o designer Filipe Gomes do projecto Museu APA (Museu virtual de Instrumentos Musicais da Madeira/ MIMM).