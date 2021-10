'Da Madeira ao Hawai - Uma viagem musical' chega a São Vicente, Machico, Funchal e Ribeira Brava

O projecto da Secretaria Regional de Turismo e Cultura 'Da Madeira ao Hawai- Uma viagem única', que teve início a 7 de Outubro e prolonga-se até Junho de 2022, chega nos próximos dias 19, 21, 26 e 28 de Outubro a São Vicente, Machico, Funchal e Ribeira Brava.

A iniciativa acompanha o ano lectivo nos museus tutelados pela secretaria, abrangendo vários concelhos da Região e direccionado para as escolas, Casas do Povo, universidade sénior e comunidade local.

O momento musical protagonizado pelo músico e musicólogo Vítor Sardinha, percorre o repertório do Rajão, através do tempo (o período renascentista, barroco e clássico), a Música Tradicional Madeirense e o repertório do cancioneiro americano (do swing jazz à música de dança do séc. XX).

O projecto conta também com dinamização cultural através dos ateliers musicais dirigidos aos 1.º e 2.º e 3º ciclos, secundário e universidade sénior. Actividades em que são aprofundados vários temas, dos quais se salienta: emigração madeirense para o Hawai, construção de instrumentos musicais, prática e géneros musicais insulares e contextos festivos da sua apresentação.

A marcação de ateliês musicais / sessões de dinamização cultural 'Da Madeira ao Hawai – Uma viagem musical' deverá ser realizada através dos seguintes contactos:

Solar do Aposento: 291 644 563

Solar de São Cristóvão 291 969 200

Museu Etnográfico da Ribeira Brava 291 952 598

Torre do Capitão 291 641 378

Programa

19 de Outubro - Solar do Aposento - Ponta Delgada;

21 de Outubro - Museu Etnográfico da Madeira – Ribeira Brava;

26 de Outubro - Torre do Capitão - Santo Amaro, Funchal;

28 de Outubro - Solar de São Cristóvão – Caramanchão, Machico.