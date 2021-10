No Museu Etnográfico da Madeira decorreu esta manhã uma sessão do projecto 'Da Madeira ao Hawaii', com Vítor Sardinha, uma iniciativa da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.

Na sessão de hoje foi dinamizado um atelier musical e teve como público os jovens de duas turmas da Escola Básica Santa Cruz, um grupo do Centro Comunitário Espaço Sénior e ainda alguns visitantes.