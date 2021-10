Lagos recebe réplica da nau que concluiu primeira viagem de circum-navegação

A réplica da Nau Victoria, navio da armada do navegador Fernão de Magalhães que em 1522 concluiu uma volta completa ao mundo, vai poder ser visitada entre 26 e 31 de outubro na marina de Lagos, no Algarve.

Durante os dias de permanência da nau em Lagos, no distrito de Faro, será disponibilizado um programa com visitas gratuitas para o público em geral e alunos, que inclui palestras sobre os feitos marítimos hispano portugueses, indicou a organização em comunicado.

A réplica, construída em 1991, em Espanha, recria o navio que, entre 1519 e 1522, fez a primeira viagem de circum-navegação, integrada na armada de cinco navios que zarpou da baía de Sanlúcar de Barrameda, no sul de Espanha.

A nau partiu sob o comando do navegador português Fernão de Magalhães e do espanhol Juan Sebastián Elcano, ao serviço da coroa de Castela.

O português que planeou o projeto de circum-navegação viria a morrer em 1521 numa batalha em Cebu, nas Filipinas. A expedição foi concluída pelo espanhol com a chegada a Sanlúcar de Barrameda, na Comunidade de Sevilha, em 06 de setembro de 1522.

A construção da réplica da Nau Victoria, da autoria do projetista Ignacio Fernández Vial, envolveu um processo de investigação história para determinar as dimensões, mastreação, velas, equipamento, formas e características do navio.

Em 2004, para assinalar a primeira viagem de circum-navegação, a Nau Victoria zarpou de Sevilha para uma volta ao mundo, tendo percorrido, em dois anos, 26.894 milhas náuticas (uma milha náutica equivale a 1.852 metros), com visitas a 17 países.