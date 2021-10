Saiba o que é notícia este sábado

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, visita hoje o navio-patrulha Zaire, da Marinha Portuguesa, que desde 2018 se encontra em missão em São Tomé e Príncipe, no âmbito de um acordo bilateral.

O chefe de Estado português chegou na sexta-feira a São Tomé e Príncipe para a cerimónia de posse do novo Presidente são-tomense, Carlos Vila Nova, que acontecerá este sábado de manhã.

Depois de na sexta-feira à noite, na capital, São Tomé, Marcelo Rebelo de Sousa ter condecorado o Presidente são-tomense cessante, Evaristo Carvalho, no salão nobre da chancelaria da Embaixada de Portugal neste país lusófono, hoje à tarde, pelas 15:30 (hora local, menos uma hora em Portugal continental), Marcelo visita o navio-patrulha Zaire, da Marinha Portuguesa.

O Zaire encontra-se em missão em São Tomé desde janeiro de 2018 no âmbito de um acordo bilateral, sendo esta uma missão "de longa duração", adiantou à Lusa o Estado-Maior-General das Forças Armadas.

"Esta missão é enquadrada no âmbito do apoio que Portugal tem vindo a realizar na ajuda à capacitação das Marinhas e Guardas Costeiras dos países amigos na região do Golfo da Guiné, procurando, desta forma, ajudar a reforçar a segurança marítima e a proteção dos recursos marinhos nas respetivas áreas de soberania e jurisdição dos países visitados", acrescenta o EMGFA.

Este navio-patrulha, operado por uma guarnição mista, atualmente com 23 militares portugueses e 13 são-tomenses, visa contribuir para a formação da guarda costeira são-tomense, reforçar a vigilância e a fiscalização dos espaços marítimos neste país e a segurança na região do Golfo da Guiné.

Entre os objetivos desta missão está a criação de "condições de sustentação logística e de permanência do NRP Zaire, em São Tomé e Príncipe", reforço da "confiança mútua e a consciencialização sobre a importância da segurança marítima", o apoio ao desenvolvimento da legislação e da governança marítima, à edificação da capacidade operacional da guarda costeira deste país e a realização de atividades operacionais de fiscalização marítima conjunta.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Museu do Côa, em Vila Nova de Foz Côa, vai acolher a exposição "Contra-Parede" entre hoje e 21 de novembro, que apresentará obras em "dialogo" da autoria de Ana Vidigal, Nuno Nunes-Fernandes e Pedro Gomes.

A exposição "Contra--Parede" sucederá à mostra de João Cutileiro, "Gravuras recentes e outros riscos", que recebeu cerca de 17.000 visitantes entre abril e setembro.

Para além da exposição, está prevista a realização de um projeto educativo que irá ser desenvolvido com alunos de diversas faixas etárias.

"Contra-Parede" será, posteriormente, apresentada em Abrantes, de 11 de dezembro a 27 de março e, nas Caldas da Rainha, em 2022, em datas a anunciar.

DESPORTO

O FC Porto e o Sporting vão tentar reduzir provisoriamente a diferença pontual para o líder Benfica frente a Paços de Ferreira e Arouca, respetivamente, em jogos da oitava jornada da I Liga de futebol.

Depois de uma pesada derrota frente ao Liverpool (5-1), em jogo da Liga dos Campeões, os 'dragões' vão receber o Paços de Ferreira e procuram a terceira vitória consecutiva no campeonato, frente a um adversário que não perde há quatro jogos (três empates e uma vitória).

O FC Porto, segundo, entra em campo às 18:00, no Estádio do Dragão, com 17 pontos, menos quatro do que o Benfica, que apenas joga no domingo com o Portimonense, enquanto o Paços de Ferreira soma nove pontos.

Mais tarde, às 20:30, é a vez do Sporting procurar também a terceira vitória consecutiva na prova na deslocação ao terreno do Arouca, que vem de duas derrotas e dois empates nas últimas quatro jornadas e apenas soma uma vitória na prova.

Os 'leões', derrotados a meio da semana na visita ao Borussia Dortmund (1-0), na segunda jornada da 'Champions', são terceiros também com 17 pontos, e não querem deixar fugir mais os 'encarnados' na frente, enquanto o Arouca tem cinco. A partida vai ser arbitrada por Rui Costa, da associação do Porto.

O primeiro jogo do dia, agendado para as 15:30, vai colocar frente a frente o Vizela e o Santa Clara, num duelo entre duas equipas que procuram uma vitória que tem fugido nas últimas jornadas.

O Vizela, que tem sete pontos, não venceu nas cinco jornadas anteriores (quatro empates e uma derrota) enquanto o Santa Clara, com cinco, somou duas derrotas e um empate nos últimos três jogos.

ECONOMIA

Os trabalhadores da Lisnave Yards iniciaram hoje uma greve de quatro dias pela eliminação do regime de adaptabilidade e pela contratação de mais funcionários, face ao impasse nas negociações com a empresa, revelou fonte sindical.

Segundo o sindicalista Vítor Ferreira, do SITESUL, Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente do Sul, "o estaleiro precisa de muitos trabalhadores devido à sobrecarga de trabalho, uma vez que os trabalhadores da Lisnave Yards estão exaustos".

Face à quantidade de trabalho que o estaleiro tem tido ao longo dos últimos anos, os trabalhadores da Lisnave Yards consideram também que não há razão para a empresa manter o atual regime de adaptabilidade, que está em vigor desde fevereiro de 2009.

Além das principais razões da greve -- fim do regime de adaptabilidade e contratação de mais trabalhadores -- o SITESUL exige também melhores refeições e melhores condições de Segurança e Saúde no Trabalho.

A greve na Lisnave Yards, que com início marcado para as 00:00 de hoje, deverá prolongar-se até às 24:00 de terça-feira, dia 05 de outubro.

LUSOFONIA

Carlos Vila Nova é investido hoje como o quinto Presidente da República de São Tomé e Príncipe, numa cerimónia que tem lugar na sede do parlamento.

O engenheiro de telecomunicações de 64 anos foi eleito com o apoio do partido Ação Democrática Independente (ADI), na segunda volta das eleições presidenciais realizadas em 05 de setembro, com 57,54% dos votos, derrotando Guilherme Posser da Costa, apoiado por MLSTP-PSD/PCD/MDFM/UDD, que teve 42,46% dos votos.

A cerimónia de posse do novo Presidente da República de São Tomé e Príncipe tem o início previsto para as 09:00 locais (10:00 em Lisboa), na Assembleia Nacional (parlamento) são-tomense, numa sessão solene, perante os deputados e centenas de convidados nacionais e estrangeiros.

Entre os convidados, estão o Presidente da República de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, e o Presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoco Embaló.

Angola faz-se representar pelo seu vice-presidente, Bornito de Sousa, o Gabão pelo presidente da Assembleia Nacional, e Cabo Verde pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Figueiredo Soares.

São ainda esperados na cerimónia de posse do novo chefe de Estado são-tomense, os representantes da Organização das Nações Unidas, da Comunidade Económica dos Estados de África Central (CEEAC), da União Europeia (UE), e representantes do corpo diplomático acreditado no país.

Vila Nova sucede na Presidência são-tomense a Evaristo Carvalho, atualmente com 78 anos, que iniciou o seu único mandato em 2016.

SOCIEDADE

A modalidade "Casa Aberta" para entrega e renovação do cartão de cidadão e do passaporte arranca hoje em nove Lojas do Cidadão que vão estar abertas com um horário alargado até às 22:00 durante oito sábados.

Até dia 20 de novembro, algumas Lojas do Cidadão vão estar abertas durante mais tempo ao sábado para ajudar a recuperar algum do tempo perdido quando as Lojas do Cidadão encerraram devido à pandemia de covid-19.

A modalidade vai estar disponível em cinco cidades e abrange as lojas das Laranjeiras, Saldanha, Marvila e Odivelas (Lisboa), Porto, Vila Nova de Gaia, Coimbra, Braga e Faro, além dos balcões de atendimento ao público do Instituto de Registos e Notariado (IRN), no Campus da Justiça de Lisboa que também vão estar abertos com o mesmo horário.

As Lojas vão estar abertas todos os sábados até 20 de novembro, entre as 09:00 e as 22:00, para a entrega e renovação dos cartões de cidadão ou passaportes.

Para as renovações, os cidadãos terão disponível um sistema de senhas digitais, obtidas através do 'site' Mapa do Cidadão (em mapa.eportugal.gov.pt). Para o levantamento dos documentos, a distribuição das senhas é presencial.

Nas Lojas de Lisboa e Porto será disponibilizada informação em tempo real sobre os tempos de espera nos serviços mais próximos, com o objetivo de permitir uma dispersão mais equilibrada da procura.