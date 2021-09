Saiba o que hoje é notícia

O primeiro-ministro tem hoje uma reunião sobre o plano de vacinação contra a covid-19, nas instalações da `task force´, em Oeiras, numa altura em que o país está próximo de atingir os 85% da população totalmente vacinada.

Na quinta-feira passada, António Costa anunciou que Portugal continental estava "em condições de avançar" para a terceira e última fase do desconfinamento e adiantou que, esta semana, seria atingida a meta de 85% da população com a vacinação completa.

A imunização de 85% dos residentes constituiu a referência definida pelo Governo para avançar para esta terceira etapa do plano de alívio das restrições impostas para controlar a pandemia, que entram em vigor a 01 de outubro. Às 19:00 de domingo, 83,89% da população de Portugal continental já tinha a vacinação completa, o que corresponde a 8,27 milhões de pessoas.

A `task force´ contra a covid-19 foi criada em novembro de 2020, cerca de um mês antes do arranque do plano de vacinação, tendo o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo assumido a sua coordenação em 03 de fevereiro, na sequência da demissão de Francisco Ramos.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

O Teatro da Trindade, em Lisboa, volta a ser palco, a partir de hoje, de um ciclo de músicas do mundo, uma iniciativa da Fundação Inatel, em parceria com o Festival de Músicas do Mundo que acontece em Sines.

O Festival em Sines foi cancelado devido à pandemia de covid-19, mas o Ciclo Mundos, que vai na sua 6.ª edição, acontece a partir de hoje e a até março do próximo ano, no Trindade.

O cartaz deste ano abre com a banda Huun-Huur-Tu, da república russa de Tuva, seguindo-se, no dia 26 de outubro, Jon Luz e Maria Alice.

O coletivo inglês Steam Down sobe ao palco do Trindade no dia 30 de novembro, enquanto, no dia 26 de fevereiro de 2022, o ciclo prossegue com o projeto franco-venezuelano La Chica, antes de encerrar no dia 29 de março com os portugueses Lavoisier.

DESPORTO

Sporting e FC Porto têm duelos de elevado grau de dificuldade na segunda jornada da Liga dos Campeões de futebol, com os 'leões' a viajarem até Dortmund e os 'dragões' a receberem o Liverpool.

Na segunda ronda da fase de grupos, os 'leões' tentam redimir-se da goleada sofrida na estreia no Grupo C, diante do Ajax (1-5), mas terão pela frente, a partir das 20:00 (hora de Lisboa), o quarto colocado da Bundesliga, que vem de uma derrota com o Borussia Monchengladbach e no qual alinha o português Raphaël Guerreiro.

Depois de ter alcançado um 'nulo' (0-0) no terreno do Atlético de Madrid, o FC Porto volta a ter mais um 'osso duro de roer' no Grupo B, com uma receção ao Liverpool (20:00), atual comandante da Premier League e do grupo da 'Champions', no qual se estreou com um triunfo sobre o AC Milan (3-2), somando três pontos, mais dois do que portistas e madrilenos.

Esta será, de resto, a terceira vez que os 'dragões' defrontam os 'reds' nas últimas cinco edições da Liga dos Campeões, sendo que nas duas anteriores, ambas na fase a eliminar, perderam os jogos em casa por margem considerável: 0-5 em 2017/18, nos 'oitavos', e 1-4 em 2018/19, nos 'quartos'.

ECONOMIA

Os efeitos económicos globais da pandemia e os desafios futuros que se colocam à política monetária estão hoje e quarta-feira em debate na edição deste ano do Fórum do Banco Centro Europeu (BCE), que decorre em formato 'online'.

Sob o tema "Beyond the pandemic: the future of monetary policy" ("Para além da pandemia: O futuro da política monetária"), a sétima edição do fórum -- um evento anual que habitualmente decorre em Sintra -- será transmitida 'online' no 'site' do BCE.

"O evento irá abordar as implicações económicas globais da pandemia do coronavírus (covid-19) e os desafios futuros que se colocam à política monetária", refere o Banco Central Europeu na sua página na Internet, avançando que em debate estarão "temas como o futuro da inflação, o emprego e os efeitos distributivos da política monetária".

Segundo o BCE, em cima da mesa estará também a ligação entre a política monetária e as alterações climáticas no contexto europeu, assim como o papel do endividamento das empresas num mundo pós-pandémico e as mudanças estruturais potencialmente duradouras provocadas pela pandemia nos vários setores empresariais.

O ponto de partida do fórum será dado às 14:00, pela presidente do BCE, Christine Lagarde, que dará início aos trabalhos com um discurso introdutório.

O fórum termina com o anúncio, pelas 18:45 de quarta-feira, do vencedor do prémio "Young economists", que receberá um prémio de 10.000 euros.

INTERNACIONAL

A presidente da Comissão Europeia (CE), Ursula von der Lyen, inicia um périplo pelos países dos Balcãs ocidentais, que antecede uma cimeira marcada para para 06 de outubro, com uma visita hoje à Albânia, numa altura em que a tensão entre a Sérvia e o Kosovo está a escalar.

A visita, prevista para preparar a cimeira entre a União Europeia e os Balcãs para reafirmar a perspetiva europeia destes países, coincide com um novo período de tensão na fronteira entre a Sérvia e a sua antiga província do sul, após a decisão unilateral de Pristina destinada a impedir a entrada no território de veículos com matrículas sérvias.

A presidente do órgão executivo da UE será hoje recebida pelo Presidente albanês, Ilir Meta, e pelo primeiro-ministro, Edi Rama, que a acompanhará na inauguração da escola para crianças Korb Muça, reconstruída com fundos do programa comunitário "EU4Schools" na sequência do devastador terramoto na Albânia em 2019.

A seguir ainda visitará Macedónia do Norte, Kosovo, Montenegro, Sérvia e Bósnia-Herzegovina, onde conclui a deslocação na quinta-feira.

Bruxelas apelou, no domingo, a uma redução incondicional da tensão entre a Sérvia e o Kosovo, depois de o exército sérvio ter aumentado o nível de alerta na fronteira, acusando o seu vizinho de "provocações", após o recente destacamento de uma força policial especial para a zona, um novo foco de tensão entre Belgrado e Pristina.

As forças policiais especiais do Kosovo (ROSU) foram destacadas na segunda-feira para perto de dois postos fronteiriços no norte do Kosovo, uma área principalmente povoada por sérvios que rejeitam a autoridade do governo kosovar.

LUSOFONIA

O Presidente de Angola inicia hoje uma visita oficial de dois dias a Espanha, retribuindo uma outra feita a Luanda em abril pelo primeiro-ministro espanhol, que considera o país africano "prioritário" no relacionamento com África.

João Lourenço começa por ser recebido pelo rei Felipe VI às 09:30 locais (08:30 de Lisboa) no Palácio da Zarzuela e às 14:15 será o convidado de honra de um almoço oferecido pelos reis no Palácio Real de Madrid.

Por seu lado, o primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, irá receber o Presidente angolano às 17:00 no Palácio da Moncloa, a sede do Governo.

Fonte do Governo espanhol disse à agência Lusa que a deslocação de João Lourenço "retribui" a visita oficial feita a Angola em 07 de abril por Pedro Sánchez, que na ocasião foi acompanhado por representantes de várias empresas espanholas.

Madrid considera as ex-colónias portuguesas de Angola e Moçambique países "prioritários" na sua ambiciosa estratégia para aumentar as relações económicas e diplomáticas com África.

O Fundo Monetário Internacional (FMI) inicia hoje a primeira de três avaliações à execução do programa de referência, acordado em julho com o Governo da Guiné-Bissau.

A missão vai decorrer de forma virtual, devido à pandemia provocada pelo novo coronavírus, até 11 de outubro.

Esta é a primeira de três missões a serem realizadas pelo FMI ao país, que se "forem satisfatórias vão conduzir à inclusão da Guiné-Bissau no Programa de Facilidade de Crédito Alargado".

As outras duas missões devem realizar-se em dezembro e em março de 2022.

A missão de avaliação do FMI é chefiada por José Gijon.

O Programa Monitorizado pelo Corpo Técnico visa reduzir os grandes desequilíbrios macroeconómicos intensificados pelo impacto da pandemia provocada pelo novo coronavírus, reforçar a governação e a rede de apoio social, para um desenvolvimento mais inclusivo.

PAÍS

A Assembleia Legislativa dos Açores reúne-se a partir de hoje, na cidade da Horta, num plenário que ficará marcado por um debate de urgência, duas interpelações e uma sessão de perguntas ao Governo Regional.

No primeiro plenário após as férias de verão, os 57 deputados regionais vão discutir a nova orgânica do Governo Regional, eleito em outubro do ano passado, no âmbito de uma sessão de perguntas formulada pela bancada do PS, o partido com maior número de deputados no parlamento açoriano (25).

Os socialistas vão também interpelar o Governo de coligação PSD/CDS-PP/PPM, liderado por José Manuel Bolieiro, sobre o transporte marítimo de passageiros e viaturas inter-ilhas, por discordarem da suspensão do serviço, imposta pelo executivo regional.

Os deputados do PS agendaram para sexta-feira um debate de urgência, sobre o investimento público na região, que deverá estar relacionado com a polémica em torno da transferência de verbas para financiar os estragos provocados pelo furacão Lorenzo.

A agenda de trabalhos deste período legislativo inclui ainda uma outra interpelação ao Governo, desta vez por iniciativa do Bloco de Esquerda, sobre o funcionamento do Serviço Regional de Saúde.

Esta sessão legislativa deverá também analisar os resultados das eleições autárquicas deste domingo, no arquipélago, até porque a eleição de novos presidentes de câmara terá um impacto direto no atual quadro parlamentar, já que quatro deputados foram, entretanto, eleitos para as autarquias locais.

SOCIEDADE

Os 88 arguidos do processo Hells Angels, acusados de crimes graves, incluindo associação criminosa, começam hoje a ser julgados em Camarate (Loures).

O Tribunal Central de Instrução Criminal decidiu pronunciar todos os arguidos "nos exatos termos da acusação", sendo que agravou a medida de coação imposta a muitos, colocando mais de 50 em prisão domiciliária.

Para o juiz Carlos Alexandre, face aos indícios analisados, "este conjunto de elementos assim agrupados não é um simples clube recreativo 'motard', mas um conjunto de pessoas que se organizam (...) em moldes paramilitares ou semelhantes ao modo de atuação de uma milícia".

Nas alegações do debate instrutório, o Ministério Público pediu a ida a julgamento de todos os arguidos, sustentando que todos praticaram os crimes que constam na acusação, nomeadamente extorsão e posse de arma proibida, designadamente soqueiras, mocas e bastões extensíveis.

O MP deu como provado, entre outros factos, o ataque perpetrado pelos arguidos e membros do grupo Hells Angels no restaurante Mesa do Prior, no Prior Velho, bem como a perseguição movida por estes a Mário Machado, líder do movimento de extrema-direita Nova Ordem Social e que pertencia a um grupo 'motard' rival.

A acusação do MP considerou que aqueles membros do grupo 'motard' elaboraram um plano para aniquilar um grupo rival, em março de 2018, com recurso à força física e a várias armas para lhes causar graves ferimentos, "se necessário até a morte".

Os arguidos estão acusados associação criminosa, tentativa de homicídio qualificado agravado pelo uso de arma, ofensa à integridade física, extorsão, roubo, tráfico de droga e posse de armas e munições, entre outros ilícitos.

A Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amaral, apresenta hoje na Assembleia da República o relatório da provedoria referente a 2020, documento em que conclui que a pandemia de covid-19 afetou os mais vulneráveis, como idosos, crianças e pessoas com deficiência.

No relatório já tornado público diz-se que a pandemia "teve reflexos assinaláveis" e que tal se repercutiu nos contactos recebidos pela estrutura da Provedoria que trata as questões ligadas a estas pessoas.

Assim, e devido ao recolhimento domiciliário, subiram as queixas relacionadas diretamente com a pandemia. Segundo o documento, a Linha do Cidadão Idoso recebeu 417 chamadas diretamente relacionadas com a covid-19 (14% do total de chamadas) e a Linha do Cidadão com Deficiência recebeu 86 (também 14).

Em relação aos idosos, cujo número de chamadas subiu 07% em relação a 2019, muitas delas estavam relacionadas, por exemplo, com as visitas a idosos em lares. Mais procurada por mulheres e por pessoas a partir dos 70 anos, a linha teve como questões mais frequentes as relacionadas com respostas sociais de serviços de apoio, com a saúde, com serviços públicos e com as pensões.

A Provedoria de Justiça é um órgão do Estado que tem como função defender as pessoas que se sintam prejudicadas por atos ou omissões injustos ou ilegais da administração ou outros poderes públicos, ou que vejam os seus direitos fundamentais violados.