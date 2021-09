Saiba o que é notícia hoje

O Benfica procura hoje somar o primeiro triunfo no Grupo E da Liga dos Campeões e voltar a vencer o FC Barcelona, que não consegue desde a final da Taça dos Campeões Europeus de 1960/61.

Depois da final de Berna, em que conquistaram o seu primeiro título europeu, os 'encarnados' não voltaram a vencer os catalães, mas conseguiu três empates, um deles em Camp Nou, e três derrotas (duas por 2-0 e uma por 2-1).

O Benfica está a ter um excelente início de temporada, com sete vitórias em outros tantos encontros na I Liga e apenas dois empates em 12 encontros, um dos quais na estreia na 'Champions', em casa do Dínamo de Kiev (0-0).

O encontro entre o Benfica e o FC Barcelona está marcado para as 20:00, no Estádio da Luz, em Lisboa, e terá arbitragem do italiano Daniele Orsato.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A Casa do Artista, em Lisboa, encerra o mês de aniversário da instituição com o lançamento de uma campanha de captação de novos associados, através da divulgação de uma canção e respetivo vídeo.

A campanha, que arranca hoje, será assinalada pelo lançamento do tema "Beatriz", da autoria de Chico Buarque e de Edu Lobo, numa versão adaptada de Rui Veloso e Marisa Liz, assim como do videoclipe que conta com as participações da atriz Eunice Muñoz e da neta, também atriz, Lídia Muñoz, realização e conceito de Adriano Luz e Artur Ribeiro.

A campanha de captação de novos associados vai ser lançada hoje numa cerimónia com as presenças do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e da ministra da Cultura, Graça Fonseca.

As fadistas Carminho e Fábia Rebordão atuam no 4.ª Festival de Fado de Barcelona, que começa hoje, depois do interregno do certame, no ano passado, devido à pandemia.

Carminho atua hoje, às 20:30 locais, na Sala Barts, em Barcelona, e no dia seguinte, no mesmo palco e à mesma hora, canta Fábia Rebordão, que recentemente editou o duplo CD "Eu Sou".

O projeto Festival de Fado conta 11 anos e marca presença em 16 cidades, apresentando dois artistas em concerto.

DESPORTO

Os 18 clubes da I Liga de futebol conhecem os adversários na terceira eliminatória da Taça de Portugal, no sorteio marcado para as 17:30, juntando-se às 46 equipas que foram apuradas na segunda ronda.

O Sporting de Braga, detentor do troféu, tal como todos os primodivisionários, vai iniciar a defesa do título conquistado na época passada, na final frente ao Benfica, como visitante, numa das condicionantes do sorteio.

Além dos 18 clubes da I Liga, a terceira eliminatória da Taça de Portugal vai contar com 15 emblemas da II Liga, 12 da Liga3, 16 de Campeonato de Portugal e três dos campeonatos distritais, num total de 64 equipas que vão estar no sorteio.

O Águias de Moradal (Castelo Branco), Cinfães (Viseu) e Moitense (Setúbal) são os três clubes dos distritais que continuam em prova, enquanto o Desportivo de Chaves foi a única equipa da II Liga que caiu na eliminatória anterior, ao ser derrotado pelo Felgueiras (Liga3), por 2-0.

O sorteio está agendado para as 17:30, na Cidade do Futebol, em Oeiras, num evento que vai ser realizado à porta fechada. Os jogos da terceira eliminatória estão marcados para o 17 de outubro.

ECONOMIA

A Frente Comum de Sindicatos da Administração Pública (FCSAP) reúne-se hoje em cimeira para aprovar o caderno reivindicativo para 2022, que deverá manter a exigência de aumentos salariais de 90 euros para todos os trabalhadores da função pública.

A Proposta Reivindicativa Comum que sair da cimeira de sindicatos deverá ser ratificada num Plenário de Dirigentes e Delegados sindicais, que se realiza à tarde junto ao Ministério da Modernização do Estado e da Administração Pública, em Lisboa.

O coordenador da Frente Comum, Sebastião Santana, disse à agência Lusa que a proposta que vai estar em discussão é a do ano passado, "porque o Governo não lhe deu qualquer resposta". No seu caderno reivindicativo para 2021, a FCSAD exigia aumentos salariais de 90 euros e um aumento do salário mínimo para 850 euros.

INTERNACIONAL

O partido do Governo no Japão, o Partido Liberal Democrático (PLD), escolhe hoje, em eleições internas, um novo líder que sucederá também ao atual primeiro-ministro japonês, Yoshihide Suga, cujo mandato termina na quinta-feira e que decidiu não se candidatar à reeleição.

O escolhido passará a ser não só o líder do partido, mas também o novo primeiro-ministro, já que no Japão esse cargo é ocupado por quem comanda o partido dominante, neste caso o PLD, que goza de ampla maioria parlamentar e que aspira manter essa condição após as próximas eleições gerais.

As primárias do PLD contam com quatro candidatos com perfis diferentes, mas que prometem a continuidade das políticas de Suga, que, por sua vez, já tinha seguido o caminho traçado pelo seu antecessor, Shinzo Abe, que deixou o cargo por motivos de saúde, há um ano.

O ex-ministro dos Negócios Estrangeiros e da Defesa Taro Kono é o favorito para estas eleições internas, segundo as sondagens realizadas por diversos meios de comunicação japoneses, embora seguido de perto por outro antigo chefe de diplomacia, Fumio Kishida.

O novo chefe de Governo japonês pode ficar no cargo até ao final de novembro, devendo convocar uma nova eleição geral antes desse prazo, para encerrar a atual legislatura.

Essas eleições gerais, para as quais estão a ser consideradas as datas de 7 e 14 de novembro, serão a oportunidade para os japoneses se pronunciarem sobre as qualidades do novo dirigente do PLD, que, salvo uma surpresa, voltará a vencer as eleições, perante uma oposição muito fragmentada e com pouco apoio popular.

O PLD governou o Japão no pós-guerra virtualmente ininterruptamente e - apesar da maioria dos japoneses desaprovar a forma como Suga lidou com a pandemia, o principal motivo da sua saída do cargo - nada parece indicar que possa haver uma mudança de ciclo político.

LUSOFONIA

A TAP e o instituto Camões celebram hoje um acordo para o transporte de vacinas contra a Covid-19 e respetivos consumíveis para os Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP) e o Brasil.

A cerimónia formal conta com a presença dos ministros que tutelam as duas organizações, o ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, e o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos.

PAÍS

O presidente cessante da Câmara de Vila Nova de Cerveira, o seu vice, um funcionário e um ex-funcionário começam hoje a ser julgados por alegado favorecimento na mobilidade de um daqueles trabalhadores.

Em causa está a transição, por mobilidade, de um trabalhador da Fundação Bienal de Arte de Cerveira (FBAC) para aquela câmara do distrito de Viana do Castelo, em 2014.

Em agosto, o presidente da câmara, Fernando Nogueira, adiantou à Lusa que decidiu prescindir da abertura da instrução para não protelar o processo sucessivamente.

A sua intervenção no processo foi na qualidade de presidente do conselho diretivo da FBAC, na sequência de uma deliberação tomada por aquele órgão, numa decisão coletiva.

Além do autarca, que atuou, neste caso, na qualidade de presidente da FBAC, é ainda arguido no processo o vice-presidente da autarquia, Vítor Costa, que, como responsável máximo no executivo municipal, decidiu a mobilidade do funcionário.

SOCIEDADE

O Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ) arranca hoje com uma caravana de seis carros que vão percorrer todos os tribunais do país para fazer "uma radiografia das condições de trabalho".

A operação "Caravana da Justiça" culminará a 15 de outubro com a entrega no parlamento de um relatório sobre as situações observadas, "dando a conhecer as condições de trabalho de uma classe esquecida na Justiça e na Assembleia da República", afirma o SFJ em comunicado.

"Escutar de cada trabalhador o diagnóstico da sua própria carreira, recolher informação exaustiva sobre as condições de trabalho dos Oficiais de Justiça, tanto a nível de instalações, equipamentos e segurança, bem como ao nível de recursos humanos existentes e inexistentes", são os objetivos da iniciativa.

A informação recolhida será entregue ao presidente da Assembleia da República, em 15 de outubro, data em que se prevê que ocorra também a entrega pelo Governo da proposta de Lei do Orçamento do Estado para 2022.