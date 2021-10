Portugal perde com República Checa nos sub-19 femininos

A seleção portuguesa de futebol feminino de sub-19 perdeu hoje com a congénere da República Checa, por 2-1, no Estádio Algarve, em jogo da primeira fase de qualificação para o Europeu do escalão.

Na primeira jornada do grupo 6 da Liga A, que integra ainda Espanha e Eslováquia, disputando-se no Algarve até segunda-feira, as lusas, que se adiantaram no marcador, por Margarida Caniço (60 minutos), até desperdiçaram mais oportunidades ao longo do jogo, permitindo a reviravolta com 'bis' de Sabina Strizova (73 e 90).

Portugal, que contou com a jogador madeirense do Marítimo, Joana Silva, a suplente, começou melhor, dominando nos primeiros 20 minutos, com Joana Caiado a ameaçar por duas vezes: aos oito atirou à figura e aos 14, depois de se isolar e ultrapassar a guarda-redes checa, perdeu tempo de remate.

A principal ocasião deste período ocorreu aos 19 minutos: a lateral Matilde Silva, com um grande passe longo para a desmarcação de Nelly Rodrigues, isolou a companheira de equipa, que rematou para defesa de Fuchsova.

A República Checa respondeu e, no espaço de dois minutos, criou duas boas oportunidades, ambas por Sabina Strizova: primeiro, foi Joana Prazeres a evitar que a bola entrasse na baliza (23), e, depois, foi a guardiã Catarina Potra a defender no 'um para um' perante a adversária isolada (25).

Já perto do intervalo, Portugal voltou a criar perigo, desta vez pela ponta de lança Margarida Caniço, que falhou um desvio após centro de Joana Caiado (44) e, isolada, atirou à figura de Fuchsova (45).

O início de segunda parte foi mais intermitente, com as duas equipas a dividirem muito o jogo a meio-campo, até que surgiu o golo de Margarida Caniço (60), que rematou sem hipóteses ao ângulo superior esquerdo da baliza da República Checa.

Aos 73, as sub-19 checas mostraram-se eficazes a aproveitar um momento em que as lusas, que pareciam seguras na defesa da vantagem, não souberam afastar a bola da grande área, surgindo Strizova a rematar de forma certeira para a igualdade.

Portugal cresceu após o golo adversário e dispôs de várias ocasiões, nomeadamente por Maria Alagoa, que correu todo o meio-campo ofensivo para rematar contra a guardiã Fuchsova (78), e por Filipa Bandeira e novamente Alagoa, que atiraram ambas à trave na mesma jogada (85).

De forma injusta, a República Checa acabou por carimbar a vitória no minuto 90, com Strizova novamente em evidência, assinando o seu segundo golo na partida.

Portugal volta à ação na sexta-feira, enfrentando a Espanha em Albufeira, e termina o percurso nesta fase na segunda-feira, contra a Eslováquia, novamente no Estádio Algarve.

Os três primeiros classificados do grupo seguem para a fase seguinte do apuramento, enquanto o quarto e último classificado é relegado à Liga B.