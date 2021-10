Presidente checo continua hospitalizado, mas está estabilizado

O Presidente da República Checa, Milos Zeman, hospitalizado no domingo após complicações no tratamento de uma doença crónica, está estabilizado, indicou hoje a porta-voz do Hospital Militar Central (UVN) onde se encontra o chefe de Estado, Jitka Zinke.

Zeman encontra-se na unidade de cuidados intensivos do UVN e os médicos não dão informações sobre o seu diagnóstico porque o Presidente o proibiu, segundo a agência noticiosa espanhola EFE.

O chefe de Estado checo é diabético e sofre de uma neuropatia, o que o obriga a utilizar uma cadeira de rodas.

O estado de Zeman, 77 anos, piorou nas últimas semanas, segundo a presidência, e no domingo o Presidente teve de ser internado de urgência.

O chefe de Estado ainda recebeu no domingo o primeiro-ministro cessante, o populista Andrej Babis, na sequência das eleições legislativas de sexta-feira e sábado, mas, logo após a reunião, foi anunciado que teria de ser hospitalizado, o que deixa num limbo o processo de nomeação do novo Governo.

O porta-voz da presidência checa, Jiri Ovcacek, declarou na rede social Twitter que a hospitalização de Zeman não o impede de cumprir as suas obrigações como chefe de Estado.

Mas a fragilidade do Presidente já obrigou ao cancelamento de uma reunião anunciada para quarta-feira com Babis, na qual se especulava que este pudesse ser convidado a formar governo, apesar de o seu partido ANO ter ficado em segundo lugar nas eleições, segundo a EFE.

O partido ANO de Andrej Babis obteve 27,14% dos votos, enquanto a coligação opositora de centro-direita SPOLU ('Juntos'), liderada por Petr Fiala, obteve 27,78%.