Governo da Madeira vai ao parlamento debater pandemia e recuperação económica

O próximo debate mensal na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM) com a presença do Governo Regional decorre em 21 de outubro e será subordinado ao tema "a pandemia e o início da recuperação económica", foi hoje anunciado.

Esta foi uma das decisões da reunião dos representantes dos partidos com assento no parlamento madeirense, divulgada após o encontro pelo presidente da ALM.

A proposta foi sugerida pelos grupos parlamentares do PSD e do CDS e não mereceu oposição por parte dos restantes partidos políticos.

Este é o primeiro debate da III Sessão Legislativa da XII Legislatura e tem por objetivo abordar questões relacionadas com "a recuperação económica e social", as medidas adotadas pelo executivo madeirense e "o que pretende fazer para ultrapassar esta crise criada pela pandemia da covid-19".

Segundo os dados divulgados pela Direção Regional da Saúde no domingo, a Madeira registou quatro novos casos de infeção por SARS-CoV-2 e 11 recuperações nas 24 horas anteriores, contabilizando 67 casos ativos.

A Madeira contabiliza desde o início da pandemia 11.876 casos confirmados de covid-19, 11.733 recuperações e 76 óbitos associados à doença.

Quanto ao debate mensal de novembro, o tema será indicado pelo Governo Regional, de coligação PSD/CDS, presidido pelo social-democrata Miguel Albuquerque.

Nesta mesma reunião, os responsáveis dos partidos representados no parlamento da Madeira reagendaram os plenários da primeira semana de novembro, que vão ser antecipados um dia, passando a realizar-se nos dias 02 e 03.

Outro ponto da agenda de trabalhos foi a sessão do 'parlamento jovem', no qual participam estudantes do 3.º ciclo de várias escolas da região, ainda sem data marcada, mas que terá como tema central a "recuperação do património histórico e cultural da Madeira".