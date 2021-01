Eduardo Jesus falou com mais de 80 pessoas ligadas às artes e cultura na Madeira

Eduardo Jesus ouviu ao longo desta quarta-feira diferentes agentes do sector das artes e da cultura na Madeira, os quais o governante garante ter "apoiado mais do que nunca neste período pandémico".

Ciente do trabalho desenvolvido desde a primeira hora, o secretário regional de Turismo e Cultura salientou o empenho do Governo Regional e assume ter contactado mais de 80 entidades, profissionais e artistas ligados à música, teatro, folclore, audiovisual e dança, num processo em que contou com o acompanhamento de elementos da sua equipa, sendo que o propósito "foi ouvi-los acerca da forma como estão a evoluir durante este período".

Desta troca de impressões sobressaiu "a adaptação que estão a fazer ao momento presente, em relação ao qual manifestaram compreensão pelas medidas tomadas pelo Governo Regional", onde se destacou "a salvaguarda da saúde pública".

Petição pelo "direito à cultura dos madeirenses e porto-santenses" Contra a lotação máxima de cinco pessoas nos espectáculos ou eventos culturais na Região

Segundo o Gabinete de Imprensa do governante, houve igualmente "um reconhecimento" pelo trabalho que a Secretaria Regional desenvolveu "em prol do sector" na Madeira, "com apoios determinantes para quem trabalha no âmbito da cultura, em particular a segunda linha de apoio (covid-19) que prevê medidas de compensação de perda de receita de bilheteira e de serviços artísticos". Por isso, da parte da tutela "foi-lhes manifestado a continuidade das políticas de apoio, tal como em ocasiões anteriores, no sentido de minorar eventuais efeitos adversos que possam resultar durante esta fase".

Eduardo Jesus realçou que as limitações agora impostas "são compreendidas por todos os que têm consciência do que é uma pandemia" e complementa que o sector cultural "tem sabido adaptar-se a toda esta nova realidade". Relembrou ainda que o recurso a outros canais para chegar aos diversos públicos "tem constituído uma inovação inegável, embora que não substitua, na plenitude, os eventos com público ao vivo". No entanto, esta é "uma alternativa que tem sido seguida por todo o mundo, não sendo excepção na Região".

Existe uma perfeita compreensão da necessidade das restrições impostas pelo estado pandémico que vivemos e uma abertura grande para a concretização de ações alternativas que possam compensar o período de tempo que vier a ser afectado Eduardo Jesus, secretário regional do Turismo e Cultura

Recorde-se que circula uma petição on-line "pelo direito à cultura dos madeirenses e porto-santenses", onde é manifestado o desagrado perante a nova medida que estabelece a lotação máxima de cinco pessoas nos espectáculos ou eventos culturais. A petição conta já com 1.158 assinaturas.