Andreas Karo promete "dar o máximo" pelo Marítimo

O defesa Andreas Karo foi apresentado hoje oficialmente como o terceiro reforço do Marítimo nesta janela de transferência e promete "dar o máximo" pela equipa madeirense da I Liga portuguesa de futebol.

"O Marítimo é um clube muito conhecido no meu país, por isso estou muito feliz por estar aqui e prometo dar o máximo por esta equipa" frisou o jogador internacional cipriota em declarações à televisão do clube insular.

A mais recente aquisição dos 'verde rubros' foi contratada pela Lazio na época 2019/20, mas não realizou qualquer minuto ao serviço da equipa de Roma, cedido na mesma temporada ao Salernitana, da Serie B italiana, onde disputou 34 partidas e apontou um golo.

O defesa central realizou o último encontro pela equipa de Salerno no final de outubro para a terceira eliminatória da Taça de Itália, na qual saiu derrotado na casa do Sampdoria, por 1-0, numa partida que marcou, curiosamente, a estreia do português Adrien Silva a titular pela equipa de Génova.

O cipriota, de 24 anos, que passou por Inglaterra em 2016 para representar a equipa de sub-23 do Nottingham Forest, assume ser um jogador muito 'físico' que dá sempre o "máximo" dentro de campo.

Andreas Karo é a terceira contratação da equipa madeirense em janeiro, após a aquisição do médio italiano Stefano Beltrame e do avançado brasileiro Sassá.