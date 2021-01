O treinador do Marítimo reagiu com tristeza à derrota e consequente afastamento dos verde-rubros da Taça de Portugal, ontem, aos pés do Estoril Praia, nos Barreiros.

Em conferência de imprensa, Milton Mendes diz que os insulares, até ao 1-0, estavam a "jogar muito bem", e que a equipa dispôs de várias "oportunidades para fazer o segundo, terceiro e até o quarto", mas não as concretizou. "Levámos um golo aos 90+7, de grande penalidade, depois tivemos mais uma grande penalidade, depois um vermelho e a equipa ficou abalada e o 3-1 foi consequência disso, mas é verdade que fizemos um jogo bem conseguido", vincou o brasileiro.

A equipa do Estoril jogava bem, mas não 'agredia', não me lembro em 70 ou 80 minutos de uma defesa do Caio Secco. Os jogadores tentaram, trabalharam muito e lutaram. A responsabilidade é toda minha, eles estão em campo porque eu os coloquei. Milton Mendes, treinador do Marítimo

Depois de duas derrotas em casa, Milton Mendes assume igualmente que os jogadores podem agora "podem começar a duvidar deles próprios", mas este é um momento em que a equipa tem de se "unir e mostrar" que estes são os mesmos atletas que venceram o FC Porto, que subiram na classificação e que já tiveram "momentos muito bons no campeonato".