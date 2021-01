Avançado brasileiro Sassá reforça Marítimo

O Marítimo acaba de assegurar a contratação do avançado Sassá, do Cruzeiro, de acordo com a notícia avançada pelo site da Rádio Itatiaia, de Mina Gerais. De acordo com a notícia, o jogador, de 27 anos, embarcou hoje para Portugal, antes da proibição imposta por Portugal de voos de e para o Brasil e, em princípio, vem emprestado por um ano.

Contratado pelo Cruzeiro em Junho de 2017, ainda na gestão de Gilvan de Pinho Tavares, Sassá não conseguiu se firmar na formação de Mina Gerais. Após a queda para a Série B, em 2019, o jogador foi emprestado no início do ano passado ao Coritiba, onde permaneceu por aproximadamente nove meses.

Em Setembro de 2020, foi reintegrado no Cruzeiro e, na Série B do Brasileirão, não anotou qualquer golo em 11 jogos. No total participou em 92 jogos e fez 20 golos pela equipa da Toca da Raposa.