Governo português saúda "passos positivos" de EUA e Rússia sobre o tratado New Start

O Governo português congratulou-se hoje com os "passos positivos" dos Estados Unidos e da Rússia para prorrogar por mais cinco anos a vigência do tratado New Start sobre a redução do número dos seus arsenais de armas nucleares estratégicas.

"O tratado New Start tem sido essencial para a segurança e estabilidade estratégica europeia e mundial e para a prossecução dos objetivos de desarmamento nuclear consagrados no Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares (TNP)", assinala o ministério dos Negócios Estrangeiros em comunicado.

"Portugal espera que este desenvolvimento seja prenúncio de futuras reduções adicionais em todos os tipos de armas nucleares e para o reforço de medidas e instrumentos destinados a aumentar a confiança, nomeadamente no campo da redução de riscos, transparência e verificação", assinala o texto.

A diplomacia portuguesa sublinha ainda que a "segurança nuclear global sustentada é do interesse de todos os países", aponta para a necessidade de "fortalecer e ampliar o escopo da atual arquitetura de controle de armamentos" e considera "essencial que haja um envolvimento de todos os atores relevantes num diálogo substantivo sobre esta matéria".

O Presidente russo Vladimir Putin assinou hoje a prorrogação deste tratado após o entendimento alcançado entre Moscovo e Washington.