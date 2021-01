António Costa agradece a Albuquerque e fala em gesto "muito significativo"

António Costa já telefonou ao presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, para agradecer "o apoio do Serviço Regional de Saúde da Madeira para o acolhimento de doentes do continente em unidades de cuidados intensivos".

É um gesto muito significativo do espírito de unidade e solidariedade nacional com que temos de enfrentar esta pandemia. António Costa, primeiro-ministro

Recorde-se que Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo aceitou esta sexta-feira a ajuda oferecida pelo Governo Regional da Madeira, que disponibilizou na quarta-feira três camas da Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça aos doentes que contraíram o vírus em solo continental.

Três doentes já se encontram na Base Aérea de Figo Maduro Num processo lento e delicado até colocarem os doentes na aeronave - onde vão viajar sedados - estas três pessoas serão encaminhados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O voo assegurado pelo C130 da Força Aérea Portuguesa (FAP) irá transportar estes três doentes com covid-19 para a Madeira e deverá sair da Base Aérea de Figo Maduro antes das 18 horas, devendo aterrar em solo madeirense já depois das 19 horas.

Nota ainda para o facto destes mesmos doentes serem transferidos para a Madeira depois de obtida autorização dos próprios familiares para que pudessem ser encaminhados para o Hospital Dr. Nélio Mendonça.

O transporte aéreo será assegurado pelo Ministério da Defesa Nacional, através da Força Aérea Portuguesa (FAP), estando garantidas todas as condições de segurança, quer durante os transportes terrestres, quer durante a evacuação aeromédica, nomeadamente no que se refere às equipas médicas altamente diferenciadas das entidades envolvidas (Hospitais, INEM, FAP e SESARAM) que acompanharão em permanência estes doentes.