Trump concede mais de 140 perdões e comutações de pena a poucas horas de sair da Casa Branca

O Presidente norte-americano perdoou e comutou hoje penas a mais de 140 pessoas, entre as quais o antigo conselheiro Steve Bannon como parte de várias ações de ação de clemência nas últimas horas do seu mandato na Casa Branca.

No total, Donald Trump decretou perdões a 73 pessoas e comutou outras 70, numa lista que inclui ex-membros do Congresso, aliados políticos e da sua família e até o famoso rapper Lil Wayne.

"O Presidente Donald J. Trump perdoou 73 pessoas e comutou as sentenças de 70 outras", lê-se na declaração da Casa Branca.

Nem Trump nem os seus filhos estão na lista dos indultados.

Steve Bannon, de 66 anos, foi um dos arquitetos da bem-sucedida campanha presidencial de Donald Trump em 2016.

A Bannon foi-lhe concedida clemência sob acusações de desvio de fundos alegadamente destinados à construção de um muro na fronteira entre os EUA e o México.

"Bannon tem sido um líder importante no movimento conservador e é conhecido pela sua perícia política", acrescenta-se na declaração da Casa Branca.

De acordo com o New York Times, Trump tomou a decisão de perdoar o seu antigo conselheiro no último minuto depois de falarem ao telefone.

A lista de outros indultados inclui o seu antigo angariador de fundos Elliott Broidy, que foi processado por uma campanha de lobby ilegal, e o rapper americano Lil Wayne, que se declarou culpado no mês passado de uma acusação de posse de arma, pela qual enfrentou até 10 anos de prisão.

Nos últimos meses, Trump, que deverá voar para a Florida hoje de manhã, já utilizou este poder presidencial para exonerar empregados e familiares. Alguns foram condenados na investigação de um possível conluio entre a Rússia e a sua equipa de campanha em 2016.

Joe Biden toma posse hoje como Presidente dos EUA, numa Washington deserta, por causa da pandemia, e invadida por 25 mil soldados, por causa da segurança.