Madeira com mais duas mortes devido à covid-19

Segundo o SESARAM, a Madeira regista hoje mais duas mortes devido à covid-19.

"No dia 29 de Janeiro faleceram no Hospital Dr. Nélio Mendonça dois doentes com covid-19 (homem com 81 anos e mulher com 68 anos). Os doentes tinham comorbilidades associadas e estavam a ser acompanhados pelos profissionais de saúde afetos à Unidade Polivalente da COVID-19", revela através de uma nota de imprensa.

Às famílias enlutadas, o SESARAM apresenta "sentidas condolências".

A Região contabiliza, até à data, um total de 40 óbitos associados à doença.