Três turmas do 'Infante' em isolamento

Duas turmas do pré-escolar e outra de 2.º ciclo do Colégio do Infante estão em isolamento. Em causa está o facto de três alunos deste estabelecimento de ensino terem mantido contacto directo com casos positivos, fora do contexto escolar, pelo que 57 crianças, duas educadoras e quatro auxiliares iniciaram o regime de actividades não presencial até indicação em contrário das autoridades de saúde.

Num dos casos em específico, a questão prende-se com o facto da mãe de duas crianças que frequentam a pré-escolar e o 5.º ano de escolaridade no Colégio ter positivado à Covid-19 na sexta-feira. Segundo consta, a progenitora destas duas crianças sentiu-se mal no período laboral e foi encaminhada para o hospital, onde posteriormente deu entrada na área Covid. Realizado o teste, o resultado acabou por dar positivo.

Numa comunicação interna, o Colégio do Infante indicou que estas três turmas vão ficar em isolamento por prevenção até novas orientações das autoridades de saúde. Até outras indicações, os alunos desta turma de 2.º ciclo permanecerão em casa durante esta semana, usufruindo do ensino à distância.

A instituição pede ainda especial atenção aos encarregados de educação relativamente à possível manifestação de sintomas destas crianças. No caso de surgir alguma situação suspeita, a mesma deverá ser comunicada imediatamente ao Colégio e às autoridades de saúde.

Toda esta informação sobre o Colégio do Infante não tinha sido reportada ontem pela Secretaria Regional da Educação (SRE), mas a tutela acabou por actualizar.