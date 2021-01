PSD apresenta voto de protesto pela vigilância a Jornalistas por parte do MP

O Grupo Parlamentar do PSD deu entrada de um voto de protesto pela vigilância do Ministério Público a Jornalistas, no exercício da sua actividade profissional, considerando que esta é uma atitude que constitui “um grave ataque”, sem precedentes, ao jornalismo livre, e um “atentado à liberdade de imprensa consagrada na nossa Constituição”.

Por ser uma “clara violação do sigilo profissional dos jornalistas em questão e abre um precedente grave no direito à protecção das fontes confidenciais por parte dos jornalistas”, os deputados do PSD criticam esta decisão do Ministério Público que pode ser questionada em termos legais.

“Ao limitar a liberdade dos jornalistas e ao condicionar o seu trabalho, o Ministério Publico está também a comprometer o direito à informação de todos os Cidadãos”, lamenta o PSD, considerando que se trata de uma acção que deve ser “repudiada e contestada”.