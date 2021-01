Miguel Albuquerque recorda o amigo França Pitão

O presidente do Governo Regional da Madeira usou o Facebook para recordar o amigo França Pitão que faleceu hoje no Funchal.

"Faleceu o meu amigo França Pitão. Conceituado advogado, deixa-nos um importante legado, não apenas no exercício da sua profissão mas, também, no que diz respeito às obras publicadas sobre direito. Recordo a sua forma de ser e estar, na vida e na advocacia, que marcou todos com quem se relacionou e ficará, certamente, na memória sobre aquele que era um homem preocupado, informado, ético e exímio profissional", escreveu Miguel Albuquerque, endereçando "sentidas condolências" à família e demais amigos.