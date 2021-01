Museu Henrique e Francisco Franco transmite concerto on-line de Samuel Martins Coelho

O Museu Henrique e Francisco Franco recebe um concerto de Samuel Martins Coelho, que se realiza, no dia 29 de Janeiro, pelas 19 horas, no âmbito do projecto 'Música nos Museus 2021'. O espectáculo será on-line, com transmissão em directo na página de Facebook do museu.

O músico apresenta neste concerto temas, como 'Pensamento'; 'Insónias'; 'Pensamento 2'; 'Intuição'; 'La Resistace' e 'Cura'.

Samuel Martins Coelho tem feito um percurso de descoberta e constante reinvenção da sua linguagem musical. Com raízes na música clássica, tem vindo a desenvolver uma linguagem muito própria, utilizando diversas fontes sonoras. O seu trabalho atravessa vários géneros e universos musicais, desde a música clássica à música conceptual, experimental e à improvisação.

A sua actividade artística desenvolve-se em vários projectos, tais como 'EL RUPE' (trio de jazz fusion), 'Space Ensemble', 'Mods Colective', 'Escola do Rock de Coura', 'Estranhofone', 'Gnomon', 'Hot Air Baloon' e 'Atic'.

O artista tem também diversos discos editados.

Nos últimos anos tem colaborado como director musical, compositor e instrumentista com companhias de teatro como Teatro Experimental do Porto, Máquina Agradável, Teatro Bruto e Comédias do Minho.

Desenvolve actividades com comunidades e lidera intervenções musicais criativas, dirigidas a crianças e ao público em geral, colaborando com vários artistas da área da dança, do teatro e da performance. Em 2017, foi artista residente do 'AiR Programme', em Malta (Gozo), no âmbito do programa da 'Fondazzjoni Kreattivitá' e 'Valletta 2018' (Capital Europeia da Cultura).

Já fez várias bandas sonoras para peças de teatro e música para cinema das quais se destaca a curta 'Tio Tomás' e 'A Contabilidade dos Dias', de Regina Pessoa, premiada duplamente no 'Festival de Animação de Annecy 2019'.

Estudou violino na Escola Profissional Artística do Vale do Ave e na Academia Nacional Superior de Orquestra (Lisboa). Participou no II Curso de Formação de Animadores Musicais do Serviço Educativo da Casa da Música, tendo colaborado como facilitador nos cursos posteriores. Também na Casa da Música realizou 'workshops' de 'Soundpainting', 'Sons do Dia' (Marc Ducret), 'General Skills in the Class Room' (Sam Mason, Tim Steiner) e o seminário de Gamelão (Andy Canning).