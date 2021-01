‘Francisco Franco’ participa em debate virtual do Parlamento Europeu

Como Escola Embaixadora do Parlamento Europeu, 70 representantes da escola Francisco Franco vão estar ligados ao Parlamento Europeu (PE) através de plataforma digital, a partir das 8h30 desta sexta-feira, no debate 'Ambiente e Alterações Climáticas - Pacto Ecológico Europeu' , sessão que também conta com o presidente David Sassoli.

A Francisco Franco é uma das quatro escolas portuguesas seleccionadas para esta sessão, e a única da região, de um total de 80 escolas concorrentes.

A iniciativa vai permitir falar com o vice-presidente membro do Parlamento Europeu, Rainer Wieland, e com especialistas em políticas europeias.

Na Sala de Sessões da Francisco Franco está um computador central que permitirá a ligação ao PE e é a partir dali que os representantes poderão perguntar o que quiserem sobre o tema a debate.