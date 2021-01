Casa Santo António activou plano de contingência em “defesa dos trabalhadores, familiares e clientes”

A empresa José Rodrigues de Caires – Casa Santo António – perante a existência de vários casos de Covid-19, confirmados durante a última noite, decidiu activar o seu plano de contingência e encerrar as lojas onde trabalham as pessoas que testaram positivo.

Isabel Caires, sócia gerente, explicou ao DIÁRIO que a decisão foi da empresa e que foi tomada “em defesa da saúde dos trabalhadores, familiares, clientes e fornecedores”.

A gerente compreende algum descontentamento, que possa existir juntos dos clientes, por as lojas estarem fechadas, mas garante que isso acontece também para os proteger. “A vida não tem preço”.

Todos os trabalhadores da empresa foram ou vão ser testados. Sete casos deram positivo e alguns inconclusivos, que vão ser repetidos.

Quanto à reabertura, Isabel Caires não consegue, neste momento, dizer com precisão. Vai ser feita uma desinfecção de todo o espaço, o que obriga a fechar pelo menos três dias. Depois e em consonância com as autoridades de saúde, quando confirmado que os trabalhadores não estão doentes, as lojas reabrirão.

Neste momento, a loja do Palheiro Ferreiro funciona normalmente, porque não foi detectado qualquer caso.

Apesar de ter atingido essencialmente trabalhadores de escritório, estão encerradas as lojas do Pilar, da Rua Direita e da Rua 5 de Outubro.