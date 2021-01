Equipa feminina do Marítimo confinada por causa de um caso de Covid-19

A equipa feminina do Marítimo, que disputa a Liga BPI, está confinada desde esta quarta-feira por determinação do Delegado de Saúde do Funchal. A situação prende-se com um caso positivo de Covid-19 detectado no rastreio no Aeroporto da Madeira, à chegada ao Funchal da formação verde-rubra que, no domingo, jogou em Famalicão, tendo perdido (1-3) frente à equipa local.

Pese embora o estatuto de I Divisão tenha permitido ao Marítimo estar agora a jogar, depois de ter disputado, no mês de Dezembro, uma série de quatro jogos em atraso no Continente, para o que ficou sediada na Cidade do Futebol, em Oeiras, o contexto da equipa, constituída na sua maioria por jogadores amadoras, algumas delas muito jovens e estudantes, esteve na base da decisão da autoridade de saúde regional, tratando este caso como todos os outros similares. Ou seja, toda a restante equipa fica agora em isolamento profilático durante 14 dias, sendo, depois, as atletas submetidas a testes de despiste ao Covid-19.

Por este facto, o jogo que o Marítimo iria disputar no próximo domingo, em Alcochete, frente ao Sporting, na fase de apuramento de campeão da Liga BPI, foi adiado para Maio, tal como o jogo com o Condeixa, que estava agendado para 6 de Fevereiro.