Vacinas acidentadas avaliadas por equipa farmacêutica

As vacinas contra a covid-19 que estavam a ser transportadas numa carrinha que sofreu esta manhã um despiste na A2 -- Autoestrada do Sul estão a ser avaliadas por uma equipa farmacêutica para verificar se as suas propriedades se mantêm.

Numa nota publicada no 'site' do Serviço Nacional de Saúde, é explicado que os frascos de vacinas da BioNtech-Pfizer que estavam em distribuição para pontos de vacinação, no Alentejo, "foram imediatamente transportados pela equipa da GNR que estava a fazer a escolta do transporte, para o Centro Hospitalar mais próximo do local".

De acordo com o esclarecimento, decorre "neste momento e em articulação com o Infarmed" a avaliação das vacinas por uma equipa farmacêutica de forma a verificar se as suas propriedades se mantêm.

"Para suprir a vacinação nos restantes pontos da rota, que não estava ainda, concluída, já seguiram outros frascos de vacinas, garantindo, deste modo, a continuidade do plano de vacinação previsto", pode ler-se ainda.

Uma carrinha que transportava vacinas contra a covid-19 despistou-se hoje, por volta das 11:20, na A2 - Autoestrada do Sul, junto a Águas de Moura, no concelho de Palmela, distrito de Setúbal, provocando um ferido ligeiro, segundo a GNR.

A carrinha fazia o transporte de "vacinas que vinham de Coimbra com destino a Beja", indicou à Lusa a Guarda Nacional Republicana (GNR), referindo que o despiste ocorreu no sentido norte-sul, perto do quilómetro 60, junto a Águas de Moura, na freguesia de Marateca (Palmela).

O acidente rodoviário envolveu "apenas a carrinha que se despistou", informou a GNR, registando um ferido ligeiro que era o condutor do veículo.

De acordo com a nota do SNS, o motorista da viatura encontra-se "bem de saúde".