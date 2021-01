Vitória Guimarães com Bruno Varela e Pepelu têm covid-19

Os futebolistas Bruno Varela e Pepelu tiveram testes positivos ao novo coronavírus, informou hoje o Vitória de Guimarães, acrescentando que Jhonathan aguarda novo resultado.

"O Vitória SC informa que os jogadores Bruno Varela e Pepelu acusaram positivo para a Covid-19 na ronda de testagem levada a cabo no início da semana. O guarda-redes Jhonatan teve um teste inconclusivo, aguardando novo resultado", refere o clube.

O Vitória de Guimarães adianta que os jogadores "encontram-se em isolamento", retomando a atividade assim que se complete o período de recuperação estipulado, e que os testes fazem parte do controlo regular no clube, além das testagens obrigatórias.

No início de janeiro, os vimaranenses informaram terem seis casos positivos no plantel, o que levou ao adiamento do jogo da I Liga com o Nacional, já depois de em dezembro terem tido mais casos.

O Vitória de Guimarães recebe o Marítimo no domingo, em jogo da 16.ª jornada da I Liga de futebol, e visita o Benfica dentro de 10 dias, em 05 de fevereiro, em encontro da 17.ª ronda.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.159.155 mortos resultantes de mais de 100 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 11.012 pessoas dos 653.878 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.