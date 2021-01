O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, considera que hoje é “um dia muito importante para a Região”, ao acompanhar na Praia Formosa, a fase final de instalação do novo cabo submarino de telecomunicações, que vai ligar a Madeira ao Continente português, em Sines, num investimento de 15,1 milhões de euros por parte da Região.

Para Miguel Albuquerque “a conexão digital é tão importante como a acessibilidade aérea ou a acessibilidade marítima”, sublinhou, antes de explicar a razão desta aposta.

Lembrou que quando chegou à presidência do governo constactou que “na privatização da PT - quando a PT foi privatizada para a Altice - tinham se esquecido de salvaguardar nessa privatização as conexões que existiam por cabo com os Açores e com a Madeira”, medida que “do ponto vista estratégico e da autonomia política da Região” representava “um grande constrangimento” para a Região, por reconhecer que “a conexão digital hoje é fundamental”.

Conta que “a partir daí iniciamos contactos no sentido de garantir conexão por cabo que fosse da Região, que fosse pública, e que garantisse que essa conexão era de vanguarda, do mais avançado que podia existir”, garante.

Hoje elogia o trabalho “bem planeado e organizado” das empresas envolvidas.

O cabo EllaLink incorpora tecnologia capaz de disponibilizar o mais avançado sistema de telecomunicações submarino e terá uma capacidade de 30 terabits por segundo.

A ligação por cabo dedicado entre a Madeira e o continente português está prevista estar concretizada no próximo mês de Maio.