JSD/M avança com PODCAST para “atrair mais jovens à política”

Depois de ter lançado, a 7 de dezembro, um concurso para encontrar o apresentador para o seu novo Projeto PODCAST, a JSD/M empenha-se, neste momento, nos últimos preparativos para o arranque deste novo conteúdo digital, conteúdo esse que pretende, acima de tudo, assumir-se como “mais uma ferramenta de comunicação e formação política capaz de atrair e envolver os mais jovens”.

A ideia passa “por chegar aos jovens num contexto informal, dando-lhes a conhecer alguns dos protagonistas da sociedade madeirense, com intervenção direta ou não na vida política mas, acima de tudo, com muito para contar”, explica o líder da JSD/M, Bruno Melim, que acrescenta que, “na senda da reforma digital que se tem vindo a empreender, particularmente ao longo dos últimos dois anos, na JSD/M, este novo conteúdo acaba por consubstanciar uma nova forma de comunicar, simplificando a mensagem política e tornando-a mais atrativa e próxima do dia-a-dia dos mais jovens”.

Paralelamente, reforça, “atendendo aos tempos pandémicos em que vivemos, é fundamental definir uma linha política de atuação para a Juventude, fazendo-lhes chegar a mensagem e demonstrando, de forma clara, que mesmo num tempo de dificuldades há quem lhes dê voz, quem se preocupe em fazer com que as suas preocupações tenham eco e, que acima de tudo, apesar dos constrangimentos próprios da época, há sempre espaço a conhecer, investigar e formar-se enquanto cidadão ativo”.

Refira-se que o Concurso para a escolha do apresentador envolveu cerca de 2 dezenas de candidatos, 4 dos quais passaram para a entrevista final, que foi avaliada pelo júri, entrevista essa que consistiu em conceber um episódio propriamente dito do referido PODCAST, tendo como convidado o atual Presidente da JSD/Madeira, Bruno Melim. Nuno Reis, natural de Câmara de Lobos e licenciado em Gestão, com 25 anos, acabou por ser a escolha deste novo formato, numa decisão unânime.

“O balanço é muito positivo e a verdade é que ficou evidente, neste processo, que existem muitos jovens talentos, na Madeira, com vocação para a área da comunicação, tendo a escolha sido bastante difícil e disputada”, assinala Bruno Melim, acrescentando que este projeto deverá arrancar ainda durante o mês de janeiro.