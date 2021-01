JSD/M e ACIF debateram a retoma económica da Madeira

A JSD/M reuniu-se hoje com a direcção da ACIF, tendo como pano de fundo a actual conjuntura económica e as dificuldades ora agravadas pela pandemia. O encontro serviu para os Jovens Social-democratas apresentarem as suas sugestões, baseadas na Moção de Estratégia Global aprovada no último Congresso Regional da estrutura, em Novembro de 2020.

“As principais propostas da JSD/M centram-se no reforço das competências e da capacidade dos privados em participarem num processo de digitalização da Economia, até porque acreditamos que a internacionalização económica, pela via da digitalização e da aposta em factores cuja geografia não tenha um carácter predominante, será um veículo determinante para a criação de novas oportunidades de negócio e de emprego na Região”, explicou Bruno Melim, à margem da reunião em que se fez acompanhar do Vice-Presidente da JSD/Madeira para a área Económica, António Gonçalves.

O Centro Internacional de Negócios da Madeira foi um dos assuntos abordados neste encontro, com Bruno Melim a sublinhar que no quadro actual e atendendo às propostas que estão em cima da mesa, “tudo o que seja limitar a capacidade da atribuição dos apoios às empresas sediadas na Região, é atrasar a internacionalização da economia 40 anos. É voltar aos tempos anteriores à Autonomia”.

Paralelamente e do ponto de vista da resposta económica à pandemia, a JSD/M indagou a possibilidade de existir uma ajuda complementar aos apoios que têm vindo a ser assegurados, exclusivamente pelo Governo Regional, de modo a reforçar a resposta ao nível do poder local, como forma de mitigar a redução das quebras de faturação das empresas, tendo recebido um feedback positivo quanto a essa pretensão.

Nesta reunião de trabalho, a JSD/M destacou, ainda, as suas propostas na área do Emprego e dinamização da actividade económica, nomeadamente através de uma contínua aposta na diversificação assente no Investimento o I&d Tecnológico e Inovação Empresarial, na valorização do Turismo, Cultura e Património, na energia e mobilidade sustentável e, ainda, na Economia Azul.

“A introdução da tecnologia nestes clusters económicos é essencial para potenciar a Região e para reforçar não apenas a sua capacidade de produção de riqueza, como, também, a sua afirmação enquanto destino inteligente, fator decisivo para atrair os jovens e, aqueles que procuram no espaço europeu, condições e qualidade de vida”, disse o jovem social-democrata que também abordou algumas soluções tendentes a garantir a manutenção e a criação de emprego.

A promoção de um incentivo efectivo à contratação de jovens, nomeadamente através do Programa de Estabilidade a 3 anos, em que os empregadores possam ter uma redução das participações sociais, seja através de benefício fiscal, seja através de crédito de imposto, foi uma das ideias defendidas pelo líder da JSD/M, “de modo a permitir que os custos inerentes à integração dos jovens no mercado de trabalho sejam compensados através do alívio fiscal”.