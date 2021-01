Sara Cerdas criticou a falta de transparência na consulta dos contratos estabelecidos com as empresas farmacêuticas para as vacinas contra a covid-19 e questionou a Comissão Europeia sobre a capacidade de produção na União Europeia. A eurodeputada apela à criação de um 'dashboard' europeu de monitorização do processo de distribuição de vacinas.

Sara Cerdas falava na última terça-feira no plenário no Parlamento Europeu e quer também respostas da Comissão Europeia sobre quando será possível consultar os contratos assinados com as farmacêuticas “na íntegra e com poucas ou nenhumas partes censuradas, por parte dos deputados”.

Isto na sequência de, na última semana, Sara Cerdas se ter dirigido à Comissão Europeia para consultar o contrato de compra antecipada de vacinas Covid-19 entre a Comissão Europeia e a farmacêutica CureVac e se ter deparado com informações rasuradas - informações essas que considera importantes e que põem em causa a transparência do processo. De acordo com a socialista, a Comissão Europeia ainda não disponibilizou acesso aos restantes contratos já estabelecidos.

Depois da presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, dar conta de um atraso na distribuição das doses das vacinas da Pfizer-BioNTech, a eurodeputada defendeu que o aumento da produção “deveria ter sido acautelado para as vacinas contratualizadas”, uma vez que esta questão já tinha sido levantada no segundo semestre de 2020.

Sara Cerdas considera que os atrasos na vacinação, mesmo que por um dia, deixam a vida dos cidadãos em maior risco. A logística sustentada nos contratos, alerta, era essencial para evitar “atrasos na entrega das mesmas, garantindo a acessibilidade a todas as regiões incluindo às mais periféricas e afastadas da placa continental, como as regiões ultraperiféricas”.

Sara Cerdas quer ainda que seja criado “um dashboard europeu acessível a todos, que torne constante a monitorização do processo de distribuição de vacinas e consequente vacinação nos diferentes estados-membros e regiões, de forma a melhorar a transparência de todo o processo”. Desta forma, acredita que a população terá acesso a informação sobre como o processo da vacinação progride na União Europeia, permitindo detectar lacunas mais rapidamente.