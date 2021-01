Parlamento holandês aprova recolher obrigatório até 9 de Fevereiro

O Parlamento holandês aprovou hoje por maioria um recolher obrigatório noturno, a partir de sábado e pelo menos até 09 de fevereiro, por proposta do Governo para conter a pandemia de covid-19.

O governo de Mark Rutte, demissionário, propôs um recolher obrigatório entre as 20:30 e as 04:30 locais, mas a proposta aprovada é de 07:30m de recolher obrigatório noturno, entre as 21:00 e 04:30.

A duração prevista do recolher obrigatório é de cerca de duas semanas, entre o próximo sábado e 09 de fevereiro, pelo menos.

Segundo Rutte, a decisão fundamenta-se nas "grandes preocupações" causadas pela "estirpe do Reino Unido" de covid-19, considerada mais contagiosa do que a inicial.

A medida contou com oposição de diversos parlamentares, entre eles o líder do PVV (extrema-direita), Geert Wilders, que considerou a medida "desproporcionada".

"Estou aqui pela liberdade. Eu próprio a perdi", disse Wilders, que sublinhou estar há vários anos sob proteção policial devido a ameaças sofridas.

"Não aceito que sem necessidade implementemos (...) um recolher obrigatório, quando existem alternativas", adiantou.

Os Países Baixos aplicaram em meados de dezembro um conjunto de medidas para conter a pandemia, mais severas do que as do início da crise de saúde, há quase um ano, incluindo encerramento de comércio não-essencial, escolas, cafés e restaurantes.

O governo holandês encontra-se demissionário desde a semana passada, na sequência de um erro de gestão de abonos de família, que deixou em dificuldades financeiras milhares de famílias.