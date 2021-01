2020 entre os 5 mais quentes dos últimos 90 anos

O ano de 2020 foi o mais quente a nível global e na Europa e o 4º mais quente dos últimos 90 anos em Portugal continental.



De acordo com o Copernicus Climate Change Service (C3S) 2020 foi o ano mais quente a nível global, igualando 2016, e na Europa:

• Globalmente, 2020 e 2016 foram os anos mais quentes;

• O ano 2020 teve uma anomalia de + 0.6 °C em relação à normal 1981-2010 e cerca de +1.25 °C em relação ao período pré-industrial 1850-1900, no respeita à temperatura do ar média anual;

• Últimos 6 anos os mais quentes desde que há registos: 2020, 2016, 2019, 2015, 2017, 2018;

• Na Europa, em relação à temperatura do ar média anual, verificou-se uma anomalia de + 1.6°C em relação à normal 1981-2010 e + 0.4°C em relação a 2019 (o anterior ano mais quente);

• Os maiores desvios da temperatura do ar média anual, em relação ao período 1981-2010, verificaram-se no Ártico e no Norte da Sibéria, com anomalias de + 6.0 °C (Figura 1).

• A década 2011-2020 foi a mais quente no Globo desde que há registos, com os 6 anos mais quentes a ocorrerem todos desde 2015.



Em Portugal continental o ano de 2020 classificou-se como muito quente e seco (Figura 2).

Foi o 4º ano mais quente dos últimos 90 anos em Portugal continental:

• 1997: temperatura média, 16.57 °C, + 1.31 °C/normal 1971-200

• 2017: temperatura média, 16.33 °C, + 1.07 °C/normal 1971-200

• 1995: temperatura média, 16.25 °C, + 0.99 °C/normal 1971-200

• 2020: temperatura média, 16.22 °C, + 0.96 °C/normal 1971-200



A última década, 2011-2020, é a mais quente desde 1931 em Portugal continental, ultrapassando o anterior maior valor que se verificou na década 1991-2000.



O valor médio anual da média da temperatura máxima do ar em 2020, 21.95 °C, foi o 2º mais alto desde 1931, enquanto o valor médio anual da média da temperatura mínima do ar, 10.49 °C foi 4º valor mais alto dos últimos 20 anos.



Em relação à precipitação no ano de 2020 verificou-se um valor total anual de 746.8 mm que corresponde a cerca de 85 % do valor normal.



A década 2011-2020 é a segunda mais seca em Portugal continental, desde 1931, com uma diferença de apenas 5 mm em relação à década mais seca, 2001-2010