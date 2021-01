Bola no poste dá vitória à Noruega

Portugal este perto de surpreender os vice-campeões do Mundo de andebol masculino, a Noruega, no seu primeiro jogo da segunda fase ('Main Round') do Campeonato do Mundo, Egipto'2021, realizado ao início desta noite.

Uma bola no poste no último segundo do jogo, permitiu aos noruegueses festejar a vitória por 29-28, diante dos 'Heróis do Mar' que estiveram por algumas vezes em desvantagem de quatro golos, mas que acreditaram até ao último segundo que era possível travar o poderio adversário.

Com o madeirense João Ferraz a não figurar entre os convocados, o equilíbrio foi a nota dominante no primeiro tempo, apesar da Noruega ter sido mais feliz, em termos eficazes, indo para o intervalo a vencer por 16.14.

No segundo tempo Portugal não entrou da melhor forma e nos primeiros minutos ficou a perder por uma diferença de quatro golos. No entanto o conjunto orientado por Paulo Pereira não baixou os braços e a partir do minuto 46 equilibrou o encontro, tendo mesmo ficado a vencer, por uma bola à entrada dos seis minutos finais, e com Humberto Gomes a ser o responsável por fechar a baliza portuguesa

Com golos cá e lá, o derradeiro minuto veio a ser emocionante. A Noruega veio a ficar em vantagem no marcador, e a jogar com mais uma unidade em campo, situação que foi determinante para garantir a vitória final.

Mesmo assim e no último segundo Portugal podia ter feito o empate, mas a bola veio a bater no poste da baliza adversária.

Com este resultado a Noruega igualou Portugal na classificação com quatro pontos, menos dois que a França que hoje venceu a Argélia.