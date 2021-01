Portugal inicia 'main round' às 19h30 diante da Noruega

A selecção portuguesa procura pelas 19h30 - jogo com transmissão televisiva em directo na RTP2 - a quarta vitória em outros tantos encontros no Mundial de andebol, no Egipto, defrontando a Noruega, na primeira jornada do Grupo III da ronda principal.

Depois de três triunfos na ronda preliminar - Islândia (25-23), Marrocos (33-20) e Argélia (26-19) -, Portugal, que conta com o madeirense João Ferraz, terá um duro teste frente à Noruega, num encontro que poderá ser decisivo para a qualificação para os quartos de final.

A equipa portuguesa traz quatro pontos da ronda preliminar, mais dois do que os nórdicos, e um triunfo deixaria Portugal com quatro pontos de vantagem, faltando defrontar a Suíça, em teoria mais fraca, e a França.

As duas equipas encontraram-se na ronda preliminar do Euro2020, com Portugal a perder, então, com a Noruega, por 34-28, um encontro na 'ressaca' do histórico triunfo sobre a França.

Portugal chega a esta segunda fase do mundial ,denominado por 'Main Round' com quatro pontos, no grupo III, os mesmos que a congénere francesa, ao passo que Noruega e Islândia apenas somam dois e Argélia e Suíça com zero pontos.

De modo a chegar à próxima fase, a selecção nacional terá que adicionar pontos neste 'Main Round' pois apenas chegam aos quartos-de-final os dois primeiros classificados.

No entanto, o seleccionador Paulo Pereira não vê este primeiro encontro com a Noruega como uma final: “Este é mais um jogo que temos e que para nós poderá ter um significado especial porque poderá ser o mais difícil do grupo mas também pode ser a solução para passar à fase seguinte e estamos a preparar tudo para o atacarmos para vencer embora saibamos que vamos defrontar uma das melhores selecções do mundo. Este jogo para a Noruega é decisivo porque podem ficar atrás de nós e é de altíssimo risco, já do nosso lado, continuará tudo em aberto.” – realçou.

Foto EPA