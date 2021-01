Poderá faltar água amanhã na Rua da Levada dos Barreiros

A Câmara Municipal do Funchal (CMF) informa que amanhã, dia 20 de Janeiro, entre as 15 e as 18 horas, irá decorrer uma intervenção na rede de distribuição de água da Rua da Levada dos Barreiros, na freguesia de São Martinho, afectando o abastecimento em alguns arruamentos.

São eles:

- Rua da Levada dos Barreiros (entre a Rua Dr. Pita e a Rua Estados Unidos da América);

- Rua da Amoreira;

- Rua António Sousa;

- Rua da Levada dos Piornais;

- Rua da Fundação Zino;

- Azinhaga da Casa Branca.