Futuro da mobilidade eléctrica na Madeira em debate na ACIF

A ACIF recebeu hoje o webinar 'O Futuro da Mobilidade Eléctrica na Madeira: Oportunidades para os Utilizadores', no âmbito do projecto INSULAE.

O INSULAE visa promover a implementação de soluções inovadoras para a descarbonização das ilhas da UE, desenvolvendo e demonstrando em três ilhas 'farol' um conjunto de intervenções vinculadas a sete casos de teste replicáveis, cujos resultados validarão uma ferramenta de planeamento de investimentos (IPT), que será então demonstrada em três ilhas 'seguidoras'.

Para a RAM, o projecto terá um orçamento global de aproximadamente 1.000.000 euros.

Este projecto reúne 26 parceiros de diversos países, incluindo instituições de pesquisa, universidades, serviços públicos, municípios e empresas que actuam no sector da energia, sendo o consórcio liderado pelo centro de pesquisa espanhol CIRCE.

Na Madeira, os parceiros do projceto são a EEM-Empresa de Electricidade da Madeira e a ACIF – CCIM.

Para efeitos de desenvolvimento e demonstração, foram seleccionadas três ilhas, designadas por ilhas farol: Unije, na Croácia, Bornholm, na Dinamarca e a Madeira, em Portugal.

O projecto também prevê a participação de 4 ilhas seguidoras: Menorca, em Espanha, Norderney na Alemanha, Psara, na Grécia e a ilha francesa Marie-Galante, nas quais se pretende incentivar a replicação das práticas implementadas nas ilhas farol.

A iniciativa contou com os seguintes intervenientes: Isabel Catarina Rodrigues (DRETT); Henrique Correia (EEM); Carlos Camacho (Diversauto – Concessionário da Nissan) e Nuno Sé Neves (utilizador de veículo eléctrico). A sessão de abertura contou com o Vice-presidente da Direcção da ACIF-CCIM, António Jardim Fernandes, e a moderação do evento ficou a cargo de Marco Vieira, Coordenador do Departamento das Tecnologias de Informação (ACIF-CCIM).