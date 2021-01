Governo não antevê encerramento de mais unidades hoteleiras

Apesar de reconhecer estar perante “um período difícil” pelo facto de a falta de procura de hóspedes condicionar a gestão do sector da hotelaria madeirense, o secretário regional do Turismo e Cultura diz não ter indicação que mais unidades possam vir a encerrar.

A constatação do governante advém dos contactos que efectuou no dia de ontem com boa parte dos hoteleiros que estão a beneficiar de apoios financeiros à retoma progressiva, o que na sua opinião tem tudo um “papel fundamental porque assume grande parte do custo fixo dos salários destas mesmas empresas”, precisou há momentos na Ponta do Sol onde presidiu à celebração de contrato de colaboração com a Startup Madeira.

“É por esta via que o Governo tem actuado, ou seja não nos podemos substituir ao mercado, não podemos inventar mercado, não podemos trazer pessoas se elas não vêm para cá, mas temos dado prioridade - e tem sido essa a orientação - de apoiar as empresas neste período em que o mercado falta”, destacou.

De resto reconheceu ser legítimo que os empresários no Norte estejam mais apreensivos, no entanto o governante lembrou os bons índices de ocupação registados no concelho de Santana e o pacote de incentivos que atendem ao nível de quebra de receita