Um cadáver encontrado e 24 pessoas resgatadas na ilha grega de Lesbos

O corpo de um migrante foi encontrado hoje e 24 pessoas foram resgatadas na ilha grega de Lesbos, após o naufrágio de um barco que partiu da Turquia, informaram as autoridades locais.

O grupo de migrantes partiu da costa turca vizinha antes de chegar à costa de Gera na noite de segunda-feira, onde passaram a noite.

De acordo com as informações iniciais, o homem morreu congelado, já que a temperatura caiu abaixo de 0 graus Celsius em Lesbos. Nos últimos dois dias, a Grécia foi atingida por uma onda de frio e neve.

A identidade da vítima ainda não foi divulgada pelas autoridades.

"Os barcos de patrulha da polícia portuária e um helicóptero do exército continuam as buscas na costa de Gera", no leste de Lesbos, para encontrar outras pessoas desaparecidas, disse um assessor de imprensa da polícia portuária.

Os sobreviventes que chegaram à ilha relataram às autoridades que três pessoas estavam desaparecidas, sendo que o barco onde viajavam não foi ainda encontrado, adiantou a mesma fonte.

As 24 pessoas resgatadas serão agora transferidas para o hospital de Mitilene, capital da ilha, para receber os primeiros socorros.

As ilhas gregas no leste do mar Egeu, incluindo Lesbos, são uma das portas de entrada para a Europa das pessoas que fogem das guerras e da pobreza. Os naufrágios dos seus barcos improvisados são frequentes ao cruzar o braço do mar entre a Grécia e a Turquia.

O número de chegadas à Europa caiu significativamente no ano passado, na sequência de um reforço da segurança pelo Governo conservador grego e de restrições impostas para conter a pandemia de covid-19.