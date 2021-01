Verde-rubras perdem com o Sp. Braga na estreia da fase final

O Marítimo perdeu na estreia da fase final de apuramento de campeão, da Liga BPI em femininos, ao perder, no seu reduto diante do Sporting de Braga por 0-2.

Numa partida equilibrada o nulo veio a persistir até ao final do encontro, mas as actuais detentoras da Taça de Portugal 2019/2020, que contaram com Laura Luís a titular e Erica Costa, a ser utilizada na recta final da partida, foram felizes nos minutos finais.

A alemã Cindy König apontou, aos 83 minutos, o primeiro tento da partida e Ana Teles (aos 90+9) apontou o 2-0 com que terminou a partida. As minhotas entraram assim da melhor forma na segunda fase de apuramento de campeão da Liga BPI.

Ontem o Sporting, da madeirense Fátima Pinto empatou a dois golos diante do Famalicão, enquanto o Benfica joga esta tarde, pelas 15 horas diante do Torreense.