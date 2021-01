PS-Madeira defende apoio excepcional e temporário aos trabalhadores

Numa conferência de imprensa realizada, esta manhã, em frente ao Instituto de Segurança Social da Madeira, no Funchal, a deputada do grupo parlamentar do PS-M, Elisa Seixas, lembrou o decreto legislativo regional, que foi chumbado pela maioria PSD/CDS, que visava a criação de um apoio excepcional e temporário aos trabalhadores que tenham necessidade de faltar ao trabalho por motivos de assistência a dependentes a seu cargo, com deficiência ou doença crónica, independentemente da idade, em virtude de constituírem um risco no actual contexto da situação epidemiológica da covid-19.

“Sabemos perfeitamente que as pessoas podem recorrer aos atestados médicos, mas o tempo que é permitido pelos mesmos não é suficiente face a uma situação pandémica como a que atravessamos”, afirmou e acrescentou: "estamos a falar de pessoas com sistemas imunitários bastante fragilizados ou de pessoas que não conseguem compreender, por exemplo, as regras de higiene e as regras de protecção individual”.

Daí a deputada considerar que “é importante que essas pessoas estejam salvaguardadas”.

“Propusemos a criação deste apoio que foi recusado pela bancada do PSD e CDS, mas consideramos que a secretária regional da Inclusão Social e Cidadania certamente dará atenção a este tema, porque estas pessoas precisam de uma resposta”, frisou, lembrando que “um dos argumentos para a recusa foi os termos em que o decreto estava redigido".

Nesse sentido, “decidimos, porque consideramos que é importante dar resposta às pessoas que têm familiares que precisam de ficar mais resguardados, que vamos propor um novo projecto de recomendação e dar ao Governo Regional a hipótese de redigi-lo nos termos que assim entender”, concluiu.