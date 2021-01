PCP denuncia "atitude prepotente do PSD"

O deputado do PCP, Ricardo Lume, realizou hoje uma conferência de imprensa para denunciar "a atitude prepotente do PSD" em chumbar um pedido de audição parlamentar da autoria do PCP, que pretendia ouvir o secretário regional da Saúde e Protecção Civil, Pedro Ramos, sobre os novos constrangimentos no acesso à saúde na Região, decorrentes do aumento de casos de covid-19 na Região Autónoma da Madeira.

O deputado do PCP, Ricardo Lume, disse que "é lamentável que, uma vez mais, o PSD de forma prepotente utilize a sua maioria absoluta na 5.º comissão especializada da ALRAM, para negar aos deputados o direito e o dever de fiscalização dos actos do Governo Regional".

"Ao contrário do que tinha sido propagandeado pelo Governo Regional, o início de 2021 iniciou-se com novos constrangimentos no acesso aos serviços de saúde. Ao contrário do que acontecia em Abril e Maio, quando a Região ainda tinha poucos casos de covid-19, em que existiam 'briefings' diários sobre a situação epidemiológica na Região e sobre todas as medidas adoptadas para conter a pandemia, nas áreas da saúde, da economia e protecção social, hoje existe falta de informação à população em geral sobre os constrangimentos na saúde", afirmou.

Ricardo Lume disse ainda que, com o aumento dos casos de covid-19 em 2021, verificou-se que "muitos utentes do Serviço Regional de Saúde que tinham actos médicos marcados para o início do ano viram novamente esses actos adiados a pretexto do agravamento do surto".

Os madeirenses e portossantenses, por direito e por necessidade, precisam conhecer qual é a estratégia do Governo Regional para dar resposta ao surto epidemiológico covid-19, mas também para garantir o pleno direito constitucional à saúde". Ricardo Lume

A audição parlamentar tinha os seguintes objectivos:

1- Identificar as causas dos novos condicionamentos ao acesso aos cuidados de saúde na Região Autónoma da Madeira;

2- Identificar quais as medidas que estão a ser tomadas para garantir a mais rápida retoma de todas as valências do Serviço Regional de Saúde;

3- Identificar quais as necessidades de recursos humanos, matérias e infraestruturais para garantir o normal funcionamento do Serviço Regional de Saúde e dar resposta ao surto epidemiológico covid-19.