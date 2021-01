Porto Moniz foi líder nacional de votos nulos

Sabia que….

Adiar eleições não seria inédito

. No ano passado, apenas 48% das eleições marcadas a nível mundial chegaram a ser realizadas. De acordo com as contas do ‘Jornal de Negócios’, estavam previstas, no total, 188 eleições em 123 países e, desses países, 75 decidiram não avançar com os atos eleitorais. A ida às urnas acabou por ficar suspensa em mais de metade dos países e 10% das eleições adiadas ainda não têm nova data definida. Segundo os dados International Institute for Democracy and Electoral Assistance, a Europa registou um terço dos adiamentos de eleições que se verificaram no ano passado.

Vistos por 13 milhões

. Os 21 debates frente-a-frente nas televisões entre os sete candidatos às presidenciais de dia 24 foram acompanhados do início ao fim por um total de 12,54 milhões de espectadores e o debate entre os sete candidatos, na terça-feira, foi visto por mais meio milhão de pessoas.

Os mestres de Avis

. A nível municipal, o máximo histórico de participação em eleições presidenciais foi observado em 1980, no município de Avis (92,4% de votantes entre os eleitores recenseados). Nas eleições de 2016, foi no município de Vila de Rei que se registou a maior percentagem de participação (67,2%).

Recandidatos ganhadores

. Desde a primeira eleição presidencial livre, todos os candidatos vencedores foram reeleitos para um segundo mandato. A saber: Ramalho Eanes (eleito 1976 e reeleito em 1980); Mário Soares (eleito em 1986 e reeleito em 1991); Jorge Sampaio (eleito em 1996 e reeleito em 2001); Cavaco Silva (eleito em 2006 e reeleito em 2011).

Mais de 10 milhões inscritos

. À data de referência de 31 de Dezembro, existia um total de 10.865.010 eleitores inscritos nos cadernos eleitorais, segundo o Ministério da Administração Interna (MAI). Em território nacional eram 9.314.947 os cidadãos recenseados, enquanto no estrangeiro, o número ascendia a 1.550.063 inscritos.

A opção pelo ‘branco’

. O maior número de votos em branco nas eleições presidenciais observou-se em 2011 (191.284, correspondendo a 4,3% dos votantes), ano em que também se registaram valores recordes de votos nulos (1,9%) em eleições presidenciais após o 25 de Abril.

Porto Moniz liderou nulos

. O recorde de votos nulos por município observou-se nas eleições presidenciais de 1991 no Porto Moniz, em que se registaram 14,7% de votos nulos (face a 1,4% a nível nacional).