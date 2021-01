Teatro Metaphora limpa praia em Câmara de Lobos

É mais uma acção de limpeza ambiental protagonizada pelo Teatro Metaphora, em Câmara de Lobos, em nome do bem-estar comum. Depois do temporal que se abateu sobre a Madeira, a Associação juntou-se aos voluntários do Corpo Europeu de Solidariedade para recolher o lixo na praia do Vigário, em Câmara de Lobos e considerou que o lixo abandonado pelas pessoas é uma “verdadeira pandemia”.