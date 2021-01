Conselho do Governo Regional passa a reunir-se por videoconferência

O Conselho do Governo Regional reúne-se amanhã, dia 14 de Janeiro, por videoconferência, a partir das 15 horas.

"O habitual plenário das quintas-feiras na Quinta Vigia dará assim lugar a reunião através de plataforma electrónica, com cada um dos membros do executivo madeirense a intervir na mesma a partir do respetivo gabinete", pode ler-se na nota enviada às redacções pelo Gabinete da Presidência.

A decisão acontece numa altura em que a Região reforça as medidas de combate à pandemia de covid-19.

Recorde-se que até 31 de Janeiro, toda a Administração Pública da Madeira é incentivada ao teletrabalho sempre que seja aplicável e justificável, por forma a reduzir os contactos e a circulação de pessoas, conforme anunciou esta segunda-feira Miguel Albuquerque.