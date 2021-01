A Câmara Municipal do Funchal (CMF) revela que amanhã, dia 14 de Janeiro, será necessário interromper o trânsito automóvel na Rua Conselheiro José Silvestre Ribeiro, no troço entre a Rua Ivens e a Avenida Arriaga, entre as 9 e as 17 horas. Em causa está uma intervenção da Divisão de Jardins e Espaços Verdes Urbanos no Jardim Municipal. Esta interrupção será coordenada pela PSP.