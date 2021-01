Debate entre Ana Gomes e André Ventura foi terceiro mais visto

O debate presidencial entre os candidatos Ana Gomes e André Ventura foi o terceiro mais visto, tendo o frente-a-frente entre a socialista e Marcelo Rebelo de Sousa ficado em quinto lugar, segundo a análise da Universal McCann.

O debate mais visto opôs Marcelo Rebelo de Sousa e André Ventura, na SIC, de acordo com a Universal McCann, agência de meios do grupo IPG Mediabrands, que analisou as audiências dos debates para as presidenciais 2021, que se realizaram entre os dias 02 e 09 de janeiro na RTP1, SIC, TVI e respetivos canais de informação.

Este debate "contou com uma audiência média de 1,8 milhões de telespetadores e um 'share' de 32.1%".

O segundo debate mais visto realizou-se em 07 de janeiro, no frente-a-frente entre Marisa Matias e André Ventura, também ele transmitido na SIC, tendo conseguido "captar, em média, as atenções de mais de 1,5 milhões de portugueses, a que correspondeu a um 'share' de 28,2%".

A completar o 'top 3' dos debates mais vistos esteve o frente-a-frente que opôs Ana Gomes e André Ventura, transmitido na TVI em 08 de janeiro, com uma audiência média de cerca de 1,3 milhões de portugueses e um 'share' de 24,1%.

"De referir que os três debates mais vistos de 2021 suplantaram as audiências do mais visto das presidenciais de 2016, que opôs Marcelo Rebelo de Sousa a Sampaio da Nóvoa. Nesse dia, a 07 de janeiro de 2016, a SIC emitiu o debate que foi visto, em média, por 1,2 milhões de portugueses", refere a Universal McCann.

Já o debate que opôs Ana Gomes e Marcelo Rebelo de Sousa, transmitido em direto na RTP1 em 09 de janeiro ficou em quinto lugar, com pouco mais de um milhão de de telespetadores, ligeiramente abaixo do frente-a-frente entre o atual Presidente da República e João Ferreira (TVI, em 04 de janeiro), que ficou em quarto.

"Comparando as audiências dos debates entre as duas eleições [2016 e 2021], infere-se que em 2021 as audiências dos mais vistos captaram um maior interesse dos portugueses", salienta a Universal McCann.

As eleições presidenciais, que se realizam em plena epidemia de covid-19 em Portugal, estão marcadas para 24 de janeiro.